Глава Якутии сообщил, что "АЛРОСА" не рассматривает "дивидендные каникулы"

Айсен Николаев Фото: Пресс-служба

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" пока не рассматривает возможность отсрочки дивидендных выплат за 2019 год, являющуюся одним из пунктов антикризисной программы правительства для государственных компаний, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Якутии, первый заместитель председателя наблюдательного совета "АЛРОСА" Айсен Николаев.

Продолжительность карантина - ключевой фактор, от которого зависит, будут ли задействованы те или иные механизмы поддержки лидера мировой алмазодобычи, позитивным сигналом для которого стали признаки восстановления экономики Китая.

При этом Николаев отметил, что компания прорабатывает различные сценарии и отказываться от разных форм поддержки в нынешней ситуации неправильно.

"Никаких решений на этот счет к настоящему времени пока не принималось, и, по крайней мере, на уровне наблюдательного совета не обсуждалась. Компания прорабатывает различные сценарии, но пока мы не можем точно предсказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом на горизонте хотя бы двух-трех месяцев, и как сильно эпидемия повлияет на алмазно-бриллиантовый рынок и на мировую экономику в целом", - сказал он.

"При такой неопределенности, конечно, было бы неправильно игнорировать те или иные формы поддержки, предлагаемые государством. Но возможность отсрочки дивидендных выплат не рассматривается", - заявил глава Якутии. Республика владеет 25% плюс одна акция "АЛРОСА", еще 8% акций принадлежат якутским улусам.

"АЛРОСА" выплачивает дивиденды по формуле, учитывающей уровень долга. При net debt/EBITDA не выше 0,5x компания должна перечислить акционерам 100% free cash flow за второе полугодие. На конец прошлого года показатель вырос до 0,7х, что позволяет "АЛРОСА" выплатить не весь FCF, а только 75%. Топ-менеджмент компании в начале марта заявлял, что будет рекомендовать выплату менее 100% FCF только в случае экстремального сценария, предполагающего закрытие долгового рынка и карантин на крупнейших рынках из-за коронавируса. С тех пор ситуация усложнилась: основные рынки экспорта алмазов, производства бриллиантов и реализации ювелирных изделий (Бельгия, Индия и США) полностью или частично закрылись на карантин. "АЛРОСА" предстоит в этом году погасить $500 млн по евробондам.

Другая мера поддержки - выкуп алмазного сырья в Гохран, по-прежнему обсуждается, сказал Николаев, но ее реализация зависит от длительности карантина.

"Ситуация на алмазно-бриллиантовом рынке сильно осложнилась из-за эпидемии коронавируса. Упал спрос на ювелирные украшения, ухудшились условия торговли, многие гранильные и алмазодобывающие предприятия закрыли или ограничили производство. В этих условиях мы вновь обсуждаем возможность поддержки компании со стороны Минфина в качестве одного из сценариев, однако он не базовый, а одна из альтернатив. Многое будет зависеть от того, как долго продлится эпидемия в России и в других странах", - сказал Николаев.

Он отметил, что "Китай, на который приходится 14% мирового рынка бриллиантов, уже демонстрирует признаки восстановления, люди там постепенно возвращаются к работе - и это обнадеживает". "Давайте не будем торопить события и посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше", - заключил глава Якутии.

Во вторник Китай опубликовал опередившие прогнозы аналитиков данные индикатора деловой активности в производственном секторе (PMI) - показатель вырост до 52 пунктов с рекордно низких февральских 35,7. Восстанавливающийся после эпидемии Китай уступает Индии в масштабе огранки бриллиантов, а США - в продажах ювелирных изделий; кроме того, пока не может в полной мере работать такой важный фактор мирового спроса, как активность китайских туристов, делающих покупки во время поездок в ЕС и США.

Николаев пояснил, что с просьбой о закупе алмазов "АЛРОСА" в Гохран Якутия обращалась еще в прошлом году, когда на алмазно-бриллиантовом рынке наблюдалось сильное падение спроса. Обсуждалась закупка на сумму от $500 млн до $1 млрд. "Однако в конце концов данная мера не потребовалась, и в целом "АЛРОСА" завершила год с положительными финансовыми показателями", - напомнил он.

"АЛРОСА" не продавала значительные объемы алмазного сырья в Гохран с 2009 г., когда спотовые продажи полностью остановились на волне кризиса и компания реализовала Гохрану сырье на $1 млрд. Сейчас лимит на закупки драгкамней и драгметаллов Гохраном составляет около $130 млн в год (10,5 млрд рублей по текущему курсу), то есть для реализации идеи потребуется резкое увеличение бюджета Гохрана. Доходы и расходы Гохрана зафиксированы в бюджете РФ, сейчас правительство хочет дать Гохрану право увеличить продажи ценностей без изменения закона о бюджете. В последние годы Гохран в основном закупал золото, цена на которое хоть и ниже максимумов начала марта, но более чем на 5% выше уровня начала года.

Накануне De Beers заявила об отмене своего апрельского сайта из-за ограничений на перемещение людей и перевозки в Ботсване, ЮАР и Индии, которые не позволяют осуществлять международные поставки продукции. "АЛРОСА" пока не объявляла об отмене апрельской торговой сессии, заявив, что решение об условиях не принято. Торговая сессия по графику должна начаться 6 апреля. "АЛРОСА" уже отменила ближайшие аукционы по алмазам специальных размеров (10,8 карата и более). В обычное время на такие тендеры приходится от 10% до 20% продаж компании. Основным каналом реализации алмазного сырья "АЛРОСА" являются ежемесячные торговые сессии, на которых сырье приобретают долгосрочные клиенты. На них приходится около 70% сбыта компании в денежном выражении.