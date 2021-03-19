Совет директоров МТС одобрил buyback на 15 млрд руб. до конца года

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "МТС" одобрил программу обратного выкупа акций на сумму до 15 млрд рублей, решение принято 18 марта, сообщила компания.

Buyback планируется провести до конца 2021 года. МТС раскроет дополнительные детали buyback в плане приобретения акций.

О том, что компания намерена провести новый buyback топ-менеджмент МТС сообщил в начале марта в ходе телефонной конференции по раскрытию финрезультатов за IV квартал и весь 2020 год.

"Основываясь на очень хороших результатах 2020 года, думаю, очень скоро мы объявим новую программу buyback", - говорил вице-президент компании по финансам Алексей Каменский.

Последнюю программу buyback МТС завершила в декабре 2020 года. Она была объявлена 31 марта, по ее условиям, 100-процентная "дочка" МТС - ООО "Бастион" - выкупила 45,5 млн обыкновенных акций на сумму около 15 млрд рублей (2,28% от общего числа размещенных акций МТС). В это количество вошло 22,76 млн акций, приобретенных у дочерней компании ПАО АФК "Система" - Sistema Finance S.A.

Крупнейшим акционером МТС является АФК "Система" - с учетом косвенного участия через подконтрольные лица ей принадлежит 56,8% акций оператора, доля эффективного участия составляет 50,02%.

В свободном обращении находится 43,19% акций МТС.