Крупнейшие британские банки отменили дивиденды за 2019 год из-за COVID-19

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшие банки Великобритании объявили об отмене выплаты дивидендов за прошлый год на фоне пандемии COVID-19 после соответствующей рекомендации Управления пруденциального контроля Банка Англии (Prudential Regulation Authority, PRA).

О таком решении, в частности, сообщили Lloyds, RSB, Barclays, Santander и Standard Chartered. HSBC объявил в пресс-релизе, что не будет выплачивать дивиденды за четвертый квартал прошлого года в размере $0,21 на акцию.

Помимо этого, крупнейшие банки страны приостанавливают до конца года выплату промежуточных дивидендов и программы обратного выкупа акций.

"Это сложные решения, особенно учитывая их непосредственное влияние на акционеров. Банк имеет сильную капитальную базу, но мы считаем правильным и предусмотрительным для многих компаний и людей, которых мы поддерживаем, сделать эти шаги сейчас и гарантировать, что Barclays сможет сделать все возможное, чтобы помочь пережить этот кризис", - заявил глава банка Найджел Хиггинс, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Barclays планировал 3 апреля выплатить дивиденды за прошлый год в размере 6 пенсов на акцию. Общий объем выплат должен был составить около 1 млрд фунтов стерлингов ($1,23 млрд).

Рекомендации PRA

Во вторник, 31 марта, PRA разослало письма шести крупнейшим британским банкам и крупной финансовой организации Nationwide Building Society с рекомендацией отказаться от дивидендов за прошлый год, а также приостановить выплаты и программы buybacks до конца 2020 года из-за вспышки коронавируса.

"PRA готово использовать свои надзорные полномочия, если группа не согласится принять соответствующие меры", - говорилось в письме, адресованном HSBC. Подобное предупреждение было сделано и остальным пяти крупнейшим банкам.

Помимо этого, регулятор рекомендовал отказаться от выплаты денежных бонусов топ-менеджерам в ближайшие месяцы. Как отмечает Financial Times, британские кредитные организации ожидали прямого запрета выплаты дивидендов со стороны PRA, поскольку это позволило бы им смягчить недовольство акционеров.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ранее рекомендовал банкам еврозоны как минимум до 1 октября отказаться от выплаты дивидендов за 2019 и 2020 годы, а также воздержаться от выкупа собственных акций.

Котировки британских банков сильно снижаются в ходе торгов в среду. Бумаги Barclays дешевеют на 5,4%, Lloyds - на 5,5%, RBS - на 6,5%. Стоимость HSBC упала на 7,8%, Standard Chartered - на 6,6%.