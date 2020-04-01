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Белоруссия с апреля снизит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты на 22,3%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия с 1 апреля 2020 года снижает на 22,3% экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ставки пошлин утверждены постановлением правительства №188 от 31 марта 2020 года, сообщает пресс-служба Совмина в среду.

В соответствии с документом, ставка экспортной пошлины на нефть снижается с $66,9 до $52 за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин снижена с $36,7 до $28,6 за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с $20 до $15,6 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты изменялись с 1 марта 2020 года - тогда они были снижены на 14,8%.

Белоруссия с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.

Белоруссия нефть

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