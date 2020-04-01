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В США обанкротился первый крупный добытчик сланцевой нефти

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Американская буровая компания Whiting Petroleum Corp заявила в среду, что намерена подать заявление на защиту от кредиторов согласно закону о банкротстве, пишет Dow Jones.

Whiting Petroleum является одной из крупнейших компаний, проводящих операции по гидроразрыву пласта, которые необходимы при добыче сланцевой нефти, в провинции Баккен (Bakken) и станет таким образом первой жертвой нефтяного кризиса.

Компания заявит в рамках статьи 11 (закона о банкротстве) соглашение с кредиторами на рефинансирование более $2,2 млрд долгов путем замены всех своих долговых обязательств на 97% новых акций. Компания имеет на счетах около $585 млн наличных средств и продолжит работать без сбоев.

В качестве причин для планируемого банкротства Whiting Petroleum указала на низкие цены на нефть и газ и неопределенность из-за нового коронавируса и саудовско-российскую ценовую нефтяную войну.

Ранее замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин призывал не думать, что банкротство нефтяных компаний в США - это большая проблема для продолжения нефтедобычи.

"Все почему-то ждут банкротство в Штатах как манну небесную, но это не совсем верный подход, потому что банкротство в Штатах и банкротство в России - это совершенно разные процедуры. И фактически банкротство в Штатах в большей части случаев означает снижение долговой нагрузки, реструктуризацию и де-факто снижение себестоимости. Поэтому банкротство как таковое проблемы не решает", - сказал Сорокин.

США Whiting Petroleum 

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