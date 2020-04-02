Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:33Заразились
на 01.04В России 2 777+440В мире 857 487+75 122

Нефть подорожала в ожидании поддержки сектора в США

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются после падения накануне на данных об очередном росте запасов энергоносителей в США.

Поддержку рынку в четверг оказала информация о том, что президент США Дональд Трамп планирует в пятницу провести встречу с главами некоторых из крупнейших американских нефтяных компаний для обсуждения мер, которое могло бы принять государство, чтобы помочь отрасли справиться с беспрецедентным обвалом цен.

Во встрече, которая пройдет в Белом доме, примут участие гендиректор Exxon Mobil Corp. Даррен Вудс, глава Chevron Corp. Майк Вирт, главы Occidental Petroleum Corp. и Continental Resources Inc. Вики Холлаб и Хэрольд Хамм, а также топ-менеджеры других компаний.

ЭкономикаДень дурака или нужно ли увеличивать добычу нефти на рухнувшем рынке. ОбзорДень дурака или нужно ли увеличивать добычу нефти на рухнувшем рынке. ОбзорЧитать подробнее

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:50 по московскому времени составляет $26,23 за баррель, что на $1,49 (6,02%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду фьючерсы упали в цене на 6,1%.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,01 (4,97%) - до $21,32 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила опустилась на 0,8% по сравнению с предыдущей сессией.

Накануне Минэнерго США сообщило о росте запасов нефти по итогам десятой недели подряд. Размер запасов увеличился на 13,8 млн баррелей, при том, что эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их повышение на 4,6 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах выросли за неделю на 7,5 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 2,2 млн баррелей. Аналитики ожидали увеличения запасов бензина на 3,6 млн баррелей и уменьшения запасов дистиллятов на 600 тыс. баррелей.

Падение цен на нефть в первом квартале 2020 года было максимальным с момента начала отслеживания этих данных в 80-х годах - Brent подешевела на 65,6%, WTI - на 66,5%. Второй квартал также начался падением рынка в связи с продолжающимся снижением спроса на фоне пандемии коронавируса, а также завершения срока действия соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК+.

В первый день апреля объем поставок нефти Saudi Aramco превысил 12 млн баррелей, сообщил агентству Bloomberg анонимный чиновник в нефтегазовой отрасли.

нефть США

Новости по теме

Новости

Треть сотрудников РЖД с компьютеризированной работой уйдут на "удаленку"

Dow Jones и S&P в среду показали худший старт квартала в истории

Трамп понадеялся на скорый результат диалога РФ и Саудовской Аравии по ценам на нефть

Трамп понадеялся на скорый результат диалога РФ и Саудовской Аравии по ценам на нефть

Средняя цена нефти Urals в марте снизилась более чем в два раза

Производители сигарет остановили российские фабрики

Производители сигарет остановили российские фабрики

Россия предложила Кипру изменить договор об избежании двойного налогообложения

Эксперты предсказали рост дефицита бюджета США к ВВП до уровней Второй мировой войны

Эксперты предсказали рост дефицита бюджета США к ВВП до уровней Второй мировой войны

У четырех сотрудников "Роскосмоса" нашли коронавирус

Трамп не исключил приостановки действия некоторых пошлин на 90 дней

Трамп не исключил приостановки действия некоторых пошлин на 90 дней

Госдума разрешила продавать лекарства через интернет

Госдума разрешила продавать лекарства через интернет
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');