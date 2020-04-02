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Нефть Brent подорожала до $27,38 за баррель

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть уверенно растут в ходе торгов в четверг на заявлении президента США Дональда Трампа о том, что Москва и Эр-Рияд смогут разобраться с проблемой падения нефтяных цен в ближайшие дни.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:53 составляет $27,38 за баррель, что на $2,64 (10,67%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $2,05 (10,09%) - до $22,36 за баррель.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о запланированных на ближайшие дни консультациях глав России и Саудовской Аравии по вопросу цен на нефть.

Поддержку рынку в четверг оказала информация о том, что Трамп планирует в пятницу провести встречу с главами некоторых из крупнейших американских нефтяных компаний для обсуждения мер, которое могло бы принять государство, чтобы помочь отрасли справиться с беспрецедентным обвалом цен.

Во встрече, которая пройдет в Белом доме, примут участие гендиректор Exxon Mobil Corp. Даррен Вудс, глава Chevron Corp. Майк Вирт, главы Occidental Petroleum Corp. и Continental Resources Inc. Вики Холлаб и Хэрольд Хамм, а также топ-менеджеры других компаний.

"Признание президентом Трампом проблем на нефтяном рынке имеет больше значение, он также сообщил, что общался с Владимиром Путиным и Мухаммедом бен Сальманом по этому вопросу. Однако пока нет очевидных шагов или признаков согласия между производителями", - отмечает аналитик AxiCorp Стивен Иннес.

В то же время, он отметил, что сообщения о возможности вмешательства со стороны производителей нефти поддерживают цены, хотя трейдеры ожидали их дальнейшего снижения на этой неделе.

Между тем, как сообщает Bloomberg, Китай планирует воспользоваться падением цен на нефть и пополнить свои стратегические резервы. По оценке аналитиков и трейдеров, на которых ссылается агентство, страна может дополнительно закупить от 80 до 100 млн баррелей нефти до конца года.

Brent

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