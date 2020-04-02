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Минэнерго РФ рассмотрело стресс-сценарий на нефтяном рынке

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Министерство энергетики РФ считает необходимым ежедневно мониторить ситуацию на нефтяном рынке, сообщил министр энергетики Александр Новак на заседании правительства, докладывая по вопросу об энергостратегии; он также сказал, что ведомство рассмотрело стресс-сценарий на нефтяном рынке в условиях пандемии.

В краткосрочном периоде эксперты также учитывают "текущую непростую макроэкономическую ситуацию на мировых рынках", которая, в первую очередь, влияет сегодня на нефтегазовую отрасль ввиду значительного снижения мировых цен в результате падения экономической активности из-за ограничений, вводимых для борьбы с пандемией, сказал он.

"Нами рассмотрен стресс-сценарий, учитывающий текущее состояние рынка, значительное снижение спроса на энергоресурсы в краткосрочной перспективе", - добавил министр.

"Сегодня считаем важнейшей задачей в ежедневном режиме мониторить ситуацию, уделять внимание устойчивости отраслей ТЭК в текущих условиях", - подчеркнул он.

Минэнерго РФ Александр Новак

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