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Новак спрогнозировал падение потребления нефти в мире до 20 млн б/с в ближайшие недели

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Сокращение потребления нефти в мире может в ближайшие недели составить до 20 млн б/с, такое мнение высказал министр энергетики РФ Александр Новак в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Мы ожидаем, что если продлятся карантинные меры, то сокращение потребления в мире продолжится", - сказал он, добавив, что это повлечет еще большее сокращение спроса. "Мы не исключаем, что цена будет ниже, потому что этот период беспрецедентный, такого никогда не было", - сказал министр.

В то же время он отметил, что идет и сокращение предложения нефти, это балансирует рынок, но избыток все равно остается, запасы растут. Новак добавил, что низкие цены на нефть - это хорошо для потребителей, но при этом страдают рабочие места в странах-производителях.

Александр Новак Минэнерго

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