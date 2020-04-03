Товарные интервенции на рынке зерна РФ будут проводиться только для внутреннего рынка

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Товарные интервенции на рынке зерна РФ (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) будут проводиться только для внутреннего рынка, сообщает Минсельхоз страны.

"В рамках данного механизма планируется реализовать порядка 1,5 млн тонн зерна исключительно на внутреннем рынке. Если за счет проводимых товарных интервенций цена на зерно опустится ниже цен, установленных приказом, товарные интервенции будут прекращены", - говорится в сообщении ведомства.