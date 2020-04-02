Правительство РФ разрешило продать из интервенционного фонда до 1 млн тонн зерна

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ разрешило продать из государственного интервенционного фонда до 1 млн тонн пшеницы и фуражного ячменя, следует из распоряжения, подписанного 31 марта.

Продаваться будет зерно, закупленное в ходе закупочных интервенций 2008-2016 годов. Это зерно предназначается как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

Согласно документу, зерно на биржевых торгах будет продаваться на условиях франко-элеватор на внутреннем рынке по ценам не ниже рыночных, либо участникам внешнеэкономической деятельности для поставки на экспорт по ценам не ниже рыночных с учетом доставки до сухопутных пограничных переходов и (или) припортовых станций железных дорог.

Победителям биржевых торгов зерно будет передаваться на условиях поставки франко-элеватор.

Средства, полученные от реализации зерна, кроме средств, необходимых для погашение агентом кредитов по формированию госфонда зерна и уплаты установленных налогов, будут направляться в федеральный бюджет.

Госагентом по распоряжению зерном госфонда является "Объединенная зерновая компания".

Между тем, Минсельхоз в четверг сообщил, что из фонда может быть продано до 1,5 млн тонн зерна. В настоящее время в фонде хранится 1 млн 751 тыс. тонн зерна на 17 млрд 712,5 млн рублей. Кроме пшеницы и ячменя, в нем имеется рожь и кукуруза.

Торги планируется начать 13 апреля.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - снимает "лишнее" зерно с рынка для того, чтобы прекратить его удешевление.