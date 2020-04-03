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ЦБ РФ отметил сокращение темпов выхода иностранных инвесторов из российских активов

Банки в марте ускорили рост кредитного портфеля, вклады восстановились после снижения на 2%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Иностранные инвесторы существенно сократили темпы выхода из российских активов, говорится в еженедельном аналитическом обзоре ЦБ РФ "Финансовый пульс".

Так, в последние пять рабочих дней (с 27 марта по 2 апреля) объем чистых покупок нерезидентами иностранной валюты на российском рынке значительно снизился относительно предыдущей недели - с 68,4 млрд рублей до 18,3 млрд рублей, отмечает Банк России.

Кроме того, объем нетто-продаж нерезидентами ОФЗ на Московской бирже с 27 марта по 2 апреля составил 5,7 млрд рублей по сравнению с продажами на 24,6 млрд рублей неделей ранее. "В результате доходности ОФЗ снизились по всей длине кривой (в среднем на 118 базисных пунктов за период с 20 марта по 2 апреля). В целом доходности ОФЗ снижаются значительнее, чем в большинстве других стран с формирующимися рынками, несмотря на продажи со стороны нерезидентов", - говорится в обзоре.

Эффект от ограничений еще не до конца проявился

Первые макроэкономические данные за март указывают на снижение экономической активности в России, но еще не в полной мере отражают эффекты внутренних ограничительных мер, введенных на этой неделе.

"Ограничение экономической активности коснулось в первую очередь малого бизнеса, торговли, сферы услуг и ряда других отраслей. Сотрудники организаций, пострадавших от коронавируса, также могут столкнуться со снижением доходов и трудностями с обслуживанием кредитов. Результаты опросов отражают ослабление ожиданий и настроений предприятий. По опросам Банка России, 63% компаний ждут ухудшения ситуации в своей отрасли. Поэтому для поддержки бизнеса и населения правительством РФ и Банком России принимаются финансовые и нефинансовые меры", - говорится в докладе.

Страх высоких кредитных ставок

Банки РФ в марте ускорили темпы роста кредитного портфеля, несмотря на некоторое повышение ставок по кредитам, говорится в еженедельном обзоре ЦБ.

По оценке на 25 марта, розничный портфель вырос на 1,3%, корпоративный - на 1,2% (в феврале +1,2% и +0,1% соответственно).

"Компаниям дополнительные средства могли потребоваться на фоне снижения выручки и денежных потоков. Также они могли выбирать лимиты по одобренным линиям из-за опасений, что кредиты подорожают или банки будут более консервативны в их выдаче. По этой же причине люди, которые планировали взять кредит, тоже могли поспешить со своими планами", - говорится в обзоре.

Можно ожидать постепенного сокращения прибыли банков на фоне роста стоимости риска, а также потери части процентов по реструктуризациям, прогнозирует регулятор. Банк России напоминает, что предоставил комплекс временных регуляторных послаблений банкам, в том числе позволил реструктурировать кредиты заемщикам из наиболее пострадавших отраслей и гражданам, у которых снизились доходы, без необходимости создавать резервы сразу.

"Эти меры помогут самим заемщикам, что в конечном счете должно поддержать качество активов банковского сектора", - указал ЦБ.

Регулятивный капитал банковского сектора не претерпел значимых изменений. Банк России разрешил банкам временно не переоценивать ценные бумаги и зафиксировал курс для расчета нормативов, нивелировав тем самым влияние рыночных рисков. Это должно поддержать потенциал кредитования в сложной ситуации, полагают в ЦБ.

Ситуация по вкладам стабилизировалась

ЦБ РФ отмечает кратковременное сокращение объема вкладов в российских банках с 15 по 25 марта.

"С середины марта на фоне обострения ситуации с распространением коронавирусной инфекции наблюдалась повышенная волатильность динамики вкладов. По предварительным данным, с 15 по 25 марта произошло снижение вкладов населения в пределах 2%. Однако ближе к концу месяца, по данным оперативного мониторинга крупнейших банков, ситуация стабилизировалась", - отмечает регулятор.

В примечаниях к обзору говорится, что динамика приводится с исключением влияния динамики валютного курса.

Как сообщалось, 25 марта президент РФ Владимир Путин предложил обложить проценты по банковским вкладам россиян свыше 1 млн рублей налогом на процентный доход в 13%. Позднее правила налогообложения были уточнены. Госдума 31 марта приняла во втором и в окончательном, третьем чтении закон, который вводит для граждан налог на процентный доход с крупных вкладов. Как следует из закона, при расчете налога на процентный доход по вкладам в размере 13% годовых будут учитываться все вклады налогоплательщика, облагаться будет сумма дохода по ним, превышающая определенный уровень, который при текущем уровне ключевой ставки составляет 60-62,5 тыс. рублей.

Как сообщалось, средства физлиц в российских банках в феврале 2020 года выросли в реальном выражении на 0,9% (без учета курсовой переоценки) - до 30,821 трлн рублей.

ЦБ РФ

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