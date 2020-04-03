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Совет ЕЭК до 30 июня обнулил пошлины на ввоз гречки, риса и лука

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Совет Евразийской комиссии на заседании в пятницу принял решение об освобождении некоторых видов продуктов и медицинских изделий от уплаты таможенных пошлин при их ввозе в ЕАЭС. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства РФ по итогам участия в заседании Совета вице-премьера РФ Алексея Оверчука.

"В рамках первоочередных мер принято решение о применении до 30 июня 2020 года освобождения от уплаты таможенной пошлины при ввозе отдельных категорий товаров, в том числе гречневой крупы, картофеля, моркови, лука, длиннозерного риса, детского питания, соков, отдельных лекарственных средств, термометров и других товаров критического импорта", - уточняется в сообщении.

Согласно пресс-релизу, эти меры будут предложены для рассмотрения главами правительств государств - членов ЕАЭС на заседании Евразийского межправительственного совета 10 апреля 2020 года.

Кроме того, расширен перечень медицинских изделий, ввозимых без уплаты таможенной пошлины на территорию ЕАЭС в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В него дополнительно включены товары, используемые для производства лекарственных средств, контейнеры для безопасного сбора и утилизации медицинских отходов, лабораторные термосумки и другие аналогичные товары.

Принятые меры направлены на обеспечение экономической стабильности в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

ЕЭК ЕАЭС

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