Россия предложила ЕЭК обнулить ввозные пошлины на титановый лом

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Россия направила в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) предложения по обнулению ввозных пошлин на отходы и лом титана, а также на марганцевую руду, следует из материалов на сайте ЕЭК.

В отношении титанового лома Москва предлагает снизить ставку пошлины с существующих 5% до нуля сроком на три года.

"По мнению Российской Федерации, введение предлагаемой меры позволит повысить конкурентоспособность производящих титан предприятий государств-членов Евразийского экономического союза на мировом рынке, оптимизировать цену при закупке импортных отходов и лома титана, что сократит затраты на производство титановых сплавов, а также позволит дополнительно загрузить производственные мощности металлургических предприятий Евразийского экономического союза", - говорится в пояснении к проекту решения об обнулении пошлины.

Обсуждение этого предложения продлится до 3 февраля 2021 года.

ЕЭК уже обнуляла ввозную пошлину на титановый лом в 2015 году до конца 2016 года. Отходы и лом титана являются сырьем для производства продукции из титановых сплавов и высокопроцентного ферротитана и широко применяются в авиации, ракетостроении и судостроении, атомной энергетике, а также в медицинской и химической промышленности. В России крупнейшим производителем титановой продукции является ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма".

Москва также предлдожила ЕЭК обнулить на три года импортную пошлину на марганцевые руды и концентраты, которые используются в производстве ферросплавов. Сейчас ставка пошлины составляет 5%. Общественное обсуждение предложения также завершится 3 февраля.

"По мнению российской стороны, введение предлагаемой меры будет способствовать устранению дефицита рассматриваемых товаров, повышению конкурентоспособности и увеличению загрузки производственных мощностей производителей ферросплавов в Евразийском экономическом союзе", - говорится в материалах ЕЭК. Отмечается также, что в России марганец является остродефицитным сырьем.