Промсвязьбанк даст физлицам отсрочку по оплате кредитов на период нерабочих дней

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк (ПСБ) предоставит клиентам-физлицам отсрочку по оплате кредитов на период нерабочих дней, говорится в пресс-релизе банка.

"В течение апреля банк будет переносить дату платежа по кредиту, если на счете не хватает средств. При этом просроченная задолженность у клиента не возникнет и данные в БКИ передаваться не будут", - отмечается в сообщении.

Если на дату платежа на счете для погашения ипотеки или потребительского кредита не будет полной суммы, то клиенту будет автоматически предоставлена отсрочка по оплате до 20 апреля. "После этой даты, если средства на счете есть, то они будут списываться для погашения кредита по перенесенным платежам. Если у клиента не было возможности пополнить счет к 20 апреля, то платеж будет перенесен на 6 мая - на первый рабочий день после праздников", - уточняет банк.

По кредитной карте при отсутствии средств для оплаты задолженности в апреле платеж будет перенесен на период до 27 мая. Условия по начислению процентов и предоставлению льготного периода при этом не изменятся. Автоматическая отсрочка по оплате кредита может составить до месяца, после чего клиент должен будет или вернуться к стандартному графику платежей или обратиться в банк за реструктуризацией.

Промсвязьбанк принадлежит государству через Росимущество, ранее санировался Управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). На базе кредитной организации создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа.

Промсвязьбанк по итогам 2019 года занял 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".