Фондовые индексы США завершили торги в минусе

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили торги во вторник снижением, развернувшись вниз и существенно отойдя от сессионных пиков, несмотря на признаки замедления темпов распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в ряде регионов мира.

Участники рынка также сфокусировались на запланированных властями США дальнейших мерах, которые должны ограничить последствия замедления экономической активности и приостановки работы компаний.

Некоторые инвесторы считают восстановление цен на акции преждевременным с учетом, что ограничительные меры, вероятно, окажут на экономику существенное негативное влияние и после второго квартала.

"Понижательный риск намного существеннее шансов на повышение в той точке, где мы сегодня находимся", - сказал эксперт Goldman Sachs Дэвид Костин, которого цитирует CNBC.

В Сенате ведется работа над дополнительными мерами поддержки малого бизнеса США, серьезный урон которому нанес вызванный коронавирусом кризис, сообщила во вторник газета The Hill.

"Я буду работать с министром (финансов США Стивеном - ИФ) Мнучином и с лидером (демократического меньшинства Чаком - ИФ) Шумером и надеюсь добиться утверждения финансирования программы единогласно или по итогам голосования на сессии в Сенате в четверг", - заявил глава республиканского большинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл.

Ранее также сенатор-республиканец Марко Рубио, председатель комитета Сената США по делам малого бизнеса и предпринимательства, написал в Twitter, что Макконнелл и Шумер работают над дополнительной программой поддержки, голосование по которой состоится 9 апреля. Он отметил, что для этой программы нужно порядка $200-250 млрд.

Тем временем индекс оптимизма представителей малого бизнеса США в марте рухнул на 8,1 пункта, что стало максимальным снижением за время его расчетов, свидетельствуют данные Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB).

При этом значение индикатора опустилось до самой низкой отметки с октября 2016 года - 96,4 пункта по сравнению со 104,5 пункта в феврале. Аналитики в среднем прогнозировали более сильное сокращение - до 95 пунктов, сообщает Trading Economics.

Акции оператора круизных лайнеров Carnival подскочили на 10,7% после роста на 21% по итогам предыдущих торгов. Бумаги его конкурентов - Norwegian Cruise Lines Holdings и Royal Caribbean Cruises подскочили на 10% и 13,3% соответственно.

Акции авиакомпаний показали разнонаправленную динамику во вторник. Так, цена бумаг Delta Air снизилась на 0,3%, тогда как котировки акций American Airlines Group выросли на 7,57%, а United Airlines Holdings - на 1,9%.

Бумаги AT&T подорожали на 2,2%. Компания объявила о заключении срочного кредитного соглашения на сумму $5,5 млрд и сообщила, что планирует продолжить выплачивать дивиденды.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник опустился на 26,13 пункта (0,12%) - до 22653,86 пункта. При этом в определенный момент торгов он поднялся на 937,25 пункта (4,1%), что стало сессионным пиком.

Standard & Poor's 500 снизился на 4,27 пункта (0,12%), составив 2659,41 пункта. В ходе торгов индикатор повышался более чем на 3%.

Значение Nasdaq Composite уменьшилось на 25,98 пункта (0,33%) - до 7887,26 пункта после роста на 3%.