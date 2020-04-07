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Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране в 2020-2021 гг

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2020 году на 1,2 млн б/с по сравнению с мартовским прогнозом - до 11,8 млн б/с, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

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Ведомство отмечает в отчете, что прогнозная добыча в этом году будет на 0,5 млн б/с меньше, чем в 2019 году. В случае реализации такого прогноза падение производства в 2020 году станет первым годовым снижением с 2016 года.

В 2021 году EIA ожидает дальнейшего снижения добычи нефти в США - еще на 0,7 млн б/с, до 11,1 млн б/с.

"Как правило, изменения цен влияют на производство нефти примерно с шестимесячным лагом. Однако текущие рыночные условия в сочетании с пандемией COVID-19, вероятно, уменьшат это отставание, поскольку многие производители уже объявили о планах по сокращению капитальных затрат и уровня бурения", - отмечает EIA.

Минэнерго США предполагает, что поставки жидких углеводородов стран не-ОПЕК несколько снизятся в 2020 году из-за COVID-19 и низких цен на нефть. При этом увеличение добычи в Норвегии и Бразилии будет более чем компенсировано снижением добычи в США, Канаде, Индии, Китае и других странах не-ОПЕК.

По оценке управления, члены ОПЕК с избыточными производственными мощностями увеличат свою добычу в попытке заполучить дополнительную долю рынка. В частности, Саудовская Аравия увеличит добычу нефти почти до полной мощности во втором квартале 2020 года и будет поддерживать добычу выше недавних уровней в течение всего года.

В то же время производство Ирана и Венесуэлы будет ниже ранее прогнозируемых уровней из-за действующих санкций. Добыча в Венесуэле, по оценке EIA, также продолжит снижаться в результате дополнительных санкций в отношении трейдинговой "дочки" "Роснефти" Rosneft Trading, которая была основным дистрибьютором нефти Венесуэлы. В Ливии EIA также не ожидает роста добычи в 2020 году в связи с продолжающейся гражданской войной.

В 2021 году EIA ожидает, что добыча жидких углеводородов стран не-ОПЕК немного увеличится, так как рост производства в Бразилии и Канаде компенсирует снижение добычи в США и других странах, не входящих в ОПЕК. В Индии начало добычи на глубоководном блоке KG-DWN-98/2 в начале 2021 года компенсирует некоторое снижение добычи на зрелых бассейнах. В Нигерии и Анголе EIA ожидает, что новые проекты, которые еще не достигли стадии окончательного инвестиционного решения, будут перенесены на период после 2021 года.

США Минэнерго

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