Бизнес-омбудсмен заявил, что малый бизнес надо избавить от налогов на три года

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что в сложившейся ситуации малый бизнес в целом нужно избавить от уплаты налогов на три года.

"В целом, я считаю, что малый бизнес нужно избавить от налогов сроком на три года. Просто забыть про него в фискальном смысле. Потому что этой ценой сейчас можно решить главнейшую социальную задачу - поддержания занятости населения", - сказал он журналистам.

По мнению Титова, идея о том, что нельзя одномоментно прекращать действие отсрочки по налогам для малого и среднего предпринимательства (МСП) по истечении шести месяцев, разумна. Финансовый ущерб, отмечает уполномоченный, за это время будет нанесен значительный, и мало кто сможет сразу погасить накопленные долги перед государством.

В этой связи, реструктуризация долга в течение года - гораздо более реалистичный путь, считает бизнес-омбудсмен.

"Что касается анонсированных мер поддержки со стороны правительства и ЦБ, которые должны служить поддержке занятости населения, то здесь ясности пока нет. Мы со своей стороны выступили с альтернативным предложением президенту - разрешить работодателям отправлять сотрудников в бессрочные отпуска с сохранением пособия в один минимальный размер оплаты труда (МРОТ)", - напомнил Титов.

Он пояснил, что при значительном падении спроса компании не смогут сохранять зарплату в полном объеме - предприятие обанкротится, а сотрудники станут безработными.

"Распространение отсрочки по уплате страховых взносов на шесть месяцев на все предприятия МСП в девяти пострадавших отраслях, безусловно, полезно. Однако после шести месяцев долг придется возвращать. На наш взгляд, в текущей ситуации стоило бы просто снизить взносы до 15% для всех работодателей, которые сохраняют рабочие места", - резюмировал бизнес-омбудсмен.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин заявил, что мера поддержки малого и среднего бизнеса в виде отсрочки на полгода по уплате страховых взносов должна быть распространена на все пострадавшие от борьбы с пандемией коронавируса предприятия.