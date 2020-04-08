Минэнерго предложило ряд инициатив ко "второму антикризисному пакету"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Минэнерго предлагает исключить мазут из-под акциза или отложить введение акциза на него на один год. Об этом говорится в тексте предложений Минэнерго ко "второму антикризисному пакету", направленных Минэкономразвития, с которым ознакомился "Интерфакс".

Минэнерго напоминает, что с 1 апреля вступил в силу акциз на мазут: "Соответственно, цена на мазут, приобретаемый у поставщиков, возрастет на размер акциза, который поставщики будут уплачивать в бюджет и выплаты по которому перенесут на покупателя".

При этом ведомство отмечает, что теплоэнергетикам, использующим мазут, будет предоставляться налоговый вычет ("двойной вычет"). "Между тем, это значительно увеличивает издержки ТЭС, поскольку, "двойной вычет" предусмотрен только для мазута, используемого при производстве тепло- и электроэнергии. При использовании мазута для иных целей, вычет предусмотрен в одинарном размере (а уплата акциза, по-прежнему, в двойном - в составе цены, при приобретении, в виде налога в бюджет)", - говорится в документе.

Кроме того, подчеркивает ведомство, для ТЭС Минэнерго установлена обязанность по поддержанию определенного запаса мазута.

В связи этим ведомство предлагает не облагать акцизом мазут и исключить его из перечня средних дистиллятов. "В случае невозможности реализации предложения отложить введение акциза на один год, в течение которого проработать механизм вычета акциза с нормативных остатков", - предлагает Минэнерго.

Предложение снять с повестки вопрос о повышении НДПИ на уголь

Минэнерго также предлагает снять с обсуждения вопрос о повышении НДПИ на уголь в условиях кризиса в угольной промышленности. Как отмечает ведомство, кризис в угольной промышленности вызван низкими ценами и ограниченными возможностями по вывозу угля в восточном направлении.

Кроме того, Минэнерго предложило увеличить вычет расходов в НДПИ, связанных с обеспечением безопасных условий и охраной труда при добыче угля, с 30% до 40%.

В феврале газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что Минфин предложил повысить НДПИ для угледобычи, алмазов и удобрений. Наиболее серьезно потенциальные нововведения могут затронуть угледобычу, сообщал "Коммерсантъ", сократив рентабельность продаж.

При этом в середине марта первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов говорил, что правительство РФ не обсуждает никакой корректировки налоговой нагрузки на экспортеров. "Возможно, на каких-то площадках это обсуждается. Я знаю беспокойство, которое присутствует у бизнеса. Но, мне кажется, что интенсивность обсуждения в телеграмм-каналах существенно выше, чем на каких-либо площадках, где принимаются решения", - заявил Белоусов.

Идея снизить инвестпрограмму "Россетей"

Минэнерго также предложило ввиду нестабильной макроэкономической ситуации в России, а также в связи с прогнозируемым снижением выручки от передачи электроэнергии оптимизировать расходы по инвестиционным программам группы компаний "Россети", говорится в тексте предложений ведомства ко "второму антикризисному пакету".

В том числе предлагается снизить требования на 2020 г. в части исполнения планов финансирования капитальных вложений, исполнения планов освоения капитальных вложений, исполнения планов по вводу мощностей в эксплуатацию.

Также предлагается перенести сроки реализации инвестпроектов на один год, за исключением проектов обеспечения надежности энергосистемы.

В 2020 году объем инвестиций "Россетей" должен составить 293 млрд руб.

Как говорится в предложениях Минэнерго, при составлении инвестпрограммы "Россетей" учитывались тарифно-балансовые решения на 2020 г., а также положительные прогнозы развития и роста экономики.

События последнего периода внесли существенные изменения в макроэкономическую ситуацию в стране. Прогнозное ухудшение финансово-экономических показателей деятельности компании не учтено в проектах инвестиционных программ группы "Россети", говорится в документе Минэнерго.

В ведомстве предложили рассмотреть возможность оптимизации параметров инвестпрограммы по итогам пяти месяцев 2020 г., что позволит более качественно выполнить оценку рисков нестабильной макроэкономической ситуации и внешних факторов для разработки оптимальных параметров инвестпрограммы.

ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству принадлежит 88,04% в капитале компании через Росимущество.

Субсидировать энергокомпаниям проценты по кредитам на крупные инвестпроекты

Минэнерго также предложило субсидировать из федерального бюджета энергокомпаниям и компаниям-застройщикам проценты по кредитам, полученным на реализацию крупных инвестпроектов в электроэнергетике, говорится в тексте предложений ведомства ко "второму антикризисному пакету", направленных Минэкономразвития, с которым ознакомился "Интерфакс".

В 2019 г. в российской электроэнергетике начался новый крупный инвестиционный цикл - правительство утвердило программу модернизации ТЭС. По ее условиям, в России до 2031 г. должно быть модернизировано 40 ГВт ТЭС за счет платежей оптовых потребителей энергии. Это обеспечит инвесторам возврат средств с доходностью 14% годовых.

Упростить валютное регулирование для внутригрупповых займов крупных компаний

Минэнерго, помимо прочего, выступило с инициативой упростить валютное регулирование в части внутригрупповых валютных займов крупных холдингов.

Ведомство предложило разрешить организациям с годовой выручкой более 50 млрд рублей выдавать своим дочерним компаниям с долей прямого и косвенного участия более 50% займы без ограничений и без получения лицензий на валютные операции. Это один из пунктов, которые Минэнерго предложило включить в перечень дополнительных мер по повышению устойчивости российской экономики.

По оценке Минэнерго, эта мера "позволит упростить корпоративные структуры и снизить связанные с этим расходы и перевести бизнес с иностранных финансовых компаний в Россию".

Также ведомство предложило исключить из состава контролируемой задолженности в соответствии с положениями статьи 269 Налогового кодекса задолженность перед иностранными компаниями, признаваемыми взаимозависимыми к налогоплательщику, но при этом являющимися КИКом по отношению к материнской структуре для налогоплательщика. Это поможет в условиях кризиса исключить из числа контролируемой задолженности долговые обязательства перед иностранными компаниями российских холдингов, которые выполняют функции казначейского центра и привлекают финансирование на внешних рынках, рассчитывает Минэнерго.

Не штрафовать энергокомпании по ДПМ в текущих условиях

Предлагается также пересмотреть действующие договоры о предоставлении мощности (ДПМ) в части исключения штрафных санкций для энергокомпаний, если они нарушили действие договора по не зависящим от них причинам в текущих условиях.

Минэнерго, в частности, отмечает, что сейчас невозможно проводить своевременный ремонт иностранного оборудования генкомпаний в условиях "введенных ограничений на пересечение границ Российской Федерации". Это не повлияет на надежность и безопасность энергоснабжения, но может привести к штрафам на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

"Необходимо пересмотреть действующие в настоящее время договоры поставки мощности и электроэнергии на оптовый рынок между генерирующими компаниями и оператором оптового рынка на предмет исключения указанных штрафных санкций по причинам, не зависящим от генерирующих компаний, в том числе в связи со сложившейся ситуацией", - заключило Минэнерго.