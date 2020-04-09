"Почта России" оценила возможное падение выручки за год в 18-30 млрд руб.

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Глава АО "Почта России" Максим Акимов оценивает падение выручки в этом году в диапазоне от 18 до 30 млрд рублей в связи с существенным сокращением бизнеса по доставке товаров дистанционной торговли.

"Да, мы планируем серьезное падение выручки в этом году. По трансграничной торговле, напомню, мы миллион (посылок - ИФ) в день доставляем по стране и оцениваем (потери) где-то от 18 до 30 млрд (рублей - ИФ) по году в разных сценариях", - сказал Акимов в ходе онлайн-саммита "Бизнес после пандемии".

Он подчеркнул: "Хотя все думают, что e-commerce - выигрышный сектор, мы ожидаем огромное сжатие спроса. Это чувствуют все: и мы, и Wildberries, и "Яндекс".

По мнению Акимова, в секторе интернет-торговли российские компании способны конкурировать с ведущими игроками мира, но в условиях пандемии сектору необходима поддержка. "Разговор об объемах поддержки должен, наконец, начаться (...) Что если умрут целые важные направления бизнеса, например, какие-то логисты? Будут утрачены какие-то невосстановимые сервисы? Мы очень нуждаемся в плотном диалоге с государством", - сказал Акимов.

Еще в начале марта глава "Почты" говорил, что ситуация с коронавирусом давит на выручку и доходность компании. В четверг он отметил, что даже приведенные прогнозы пока являются преждевременными, так как "ключевая точки сейчас - неизвестность, и мы не знаем, сколько это продлится".

Компания не приводит показатель выручки за 2019 год в связи с реорганизацией. За IV квартал она составила 60,06 млрд рублей, при этом доходы от услуг почтовой связи АО, которая является основным направлением бизнеса компании, в отчетном периоде составили 47,54 млрд руб. За январь-сентябрь 2019 года предприятие заработало 146,8 млрд рублей.