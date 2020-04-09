Что произошло за день: четверг, 9 апреля

Первые штрафы за нарушение самоизоляции в Москве, новые случаи COVID-19 в России и заседание ОПЕК+

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В четверг вечером стартовало заседание ОПЕК+ в формате видеоконференции. СМИ сообщали о разных вариантах сокращения добычи нефти, которые обсуждаются участниками встречи. В частности, Bloomberg сообщил о дискуссии вокруг сокращения на 10 млн б/с в июне с увеличением к апрелю 2021 года.

- В России выявили 1459 новых случаев заболевания коронавирусом. Большая часть пришлась на Москву (857 человек) и Подмосковье (199 человек). Из больниц выписаны 118 человек, всего выздоровевших 698. Умерли за сутки 13 пациентов. Между тем в Москве пациентам с COVID-19 впервые провели переливание плазмы крови, сданной переболевшими донорами.

- В столице выписаны первые девять штрафов за нарушение режима самоизоляции. Нарушителям, которых застали дальше ста метров от дома без уважительной причины, придется заплатить по 15 тысяч рублей. Всего за период самоизоляции полиция выписала более 400 административных протоколов. По данным "Яндекса", в четверг на улицах Москвы было много людей: индекс самоизоляции на 14:00 составил 2,7, а накануне он достигал 2,9.

- В ходе торгов в четверг евро опускался ниже 80 рублей впервые с 6 марта. Доллар подешевел до отметки ниже 73 рублей впервые с 13 марта. Однако к 19:00 доллар подрос до 73,74 руб., а евро - до 80,59 руб.

- Экипаж корабля "Союз МС-16" благополучно доставлен на МКС. На борт станции попали космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди. По плану экипаж проведет в космосе 196 суток.

- В Москве кладбища будут закрыты для посещения до 1 мая. Москвичи во время режима самоизоляции не смогут съездить на могилы родственников на Пасху и в другие праздничные для православных дни в апреле.