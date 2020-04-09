Минэкономразвития РФ предложило отложить уточнение трехлетнего прогноза

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ в связи с текущей ситуацией предложило перенести уточнение трехлетнего макропрогноза на более поздний срок, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Там не стали уточнять, когда теперь ожидать подготовки прогноза. По плану Минэкономразвития должно было представить прогноз в правительство 9 апреля, говорил раньше министр экономического развития Максим Решетников.

Ранее в четверг источник в финансово-экономическом блоке сообщил "Интерфаксу, что правительство РФ воспользуется недавно полученным правом и не будет вносить весной поправки в федеральный бюджет 2020 года.

О том, что внесение изменений в бюджет в текущем году может не понадобиться, так как депутаты предложили предоставить правительству большую гибкость в управлении бюджетными ресурсами, ранее заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. В частности, он сообщил, что правительство с парламентариями обсуждает создание механизма, который бы позволил оперативно перераспределять ресурсы и при необходимости формировать резерв. "Будем смотреть относительно того, достаточно ли будет принятия этих мер, или нам необходимо будет формировать обычные весенние поправки в бюджет. Сейчас такая работа с парламентариями ведется, я знаю, что подготовлен соответствующий законопроект", - сказал он.

Вскоре проект таких поправок появился в Госдуме и был принят. В частности, в Бюджетный кодекс РФ были внесены изменения, которые наделяют правительство правом в 2020 году перераспределять бюджетные ассигнования для финансирования мероприятий по предотвращению влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактику и устранение последствий распространения коронавируса и на другие цели, определенные правительством, без внесения поправок в закон о бюджете.

Разрабатываемый Минэкономразвития трехлетний макропрогноз, который оно готовит по традиции в трех сценариях - базовом (который и ложится в основу для расчета бюджета), консервативном (при более низких ценах на нефть, чем в базовом) и целевом (рассчитанный до 2024 года для достижения целевых показателей из майского указа президента РФ), является составной частью подготовки бюджета.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале марта, выступая на бюджетном комитете в Госдуме, отмечал, что подготовленная в конце января новая версия макропрогноза уже безнадежно устарела из-за негативного развития ситуации с пандемией коронавируса, и что к 9 апреля министерство по плану должно представить в правительство уточненную версию макропрогноза, которая бы легла основу для весенних поправок в бюджет.

Действующий макпропрогноз, который был утвержден правительством в середине февраля и заложен в принятые Госдумой в марте поправки в бюджет, исходит из совсем другой "докоронавирусной" реальности - прогноз среднегодовой цены марки Urals на 2020 год в нем заложен на уровне $57,7 за баррель, рост ВВП - 1,9% в 2020 году, среднегодовой курс доллара - 63,9 рубля, инфляция - 3%.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на прошлой неделе высказал мнение, что падение ВВП РФ в 2020 году даже в умеренном сценарии оценивается в 3-5%, а в пессимистичном может повториться ситуация 2009 года с падением на 8%.