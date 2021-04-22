Минэкономразвития ждет укрепления курса до 71-72 руб. за доллар к концу года

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития считает текущий курс рубля заниженным относительно фундаментальных факторов и ожидает его укрепление до 71-72 рублей за доллар к концу года, сообщил журналистам источник в министерстве, комментируя уточненный прогноз ведомства, который оно представило в правительство.

При этом прогноз по среднегодовому курсу рубля на 2021 год министерство скорректировало до 73,3 руб. с 72,4 руб. по сентябрьскому прогнозу (из-за более слабого рубля в начале года, чем ожидалось в сентябрьской версии прогноза).

В 2022 году Минэкономразвития прогнозирует укрепление рубля по сравнению с 2021 годом - среднегодовой курс доллара в 71,8 руб. (73,1 руб. по сентябрьскому прогнозу), в 2023 году - 72,6 руб. (73,8 руб.), в 2024 году - 73,6 руб.

"В начале этого года рубль у нас, как мы видим, ослаб, но мы исходим из того, что это все психология. Фундаментальный валютный курс - мы ожидаем возвращения к концу этого года - 71-72 рубля за доллар, в результате среднегодовой курс - 73,3 рубля за доллар на этот год, в 2022 году - 71,8 руб., в среднесрочной перспективе - 72-74 рубля за доллар. Мы ориентируемся в прогнозе больше на фундаментальный курс", - прокомментировал источник прогноз министерства по валютному курсу.