Рубль показал разнонаправленную динамику к доллару и евро перед встречей министров G20

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Доллар немного снижается, евро повышается на Московской бирже в пятницу утром, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в ожидании встречи министров энергетики G20, на которой продолжатся переговоры относительно снижения нефтедобычи.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,11-74,42 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 74,26 руб. (-4,19 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 81,28 руб. (+8,79 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась всего на 1,49 копейки к уровню закрытия четверга, до 77,42 рубля.

Доллар при этом в первую минуту торгов оказался на 34,69 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 18,97 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь немного меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании встречи министров энергетики G20, на которой будут продолжены переговоры относительно снижения уровня нефтедобычи. В том числе будет обсуждаться предложение к странам-потребителям произвести закупки нефти в свои стратегические резервы, чтобы поддержать рынок, пишет Financial Times.

Видеоконференция стран OPEC+, прошедшая накануне, принесла предварительные договоренности, которые должны привести к коллективному снижению добычи в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки и завершению ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. Однако все эти договоренности будут действовать при согласии Мексики, которая пока не готова идти на большие сокращения.

Нефть подешевела по итогам четверга на фоне сомнений, что объявленное снижение добычи будет достаточным для стабилизации рынка, если вообще не сорвется в последний момент из-за разногласий. Все предыдущие дни нефть дорожала в ожидании переговоров. В пятницу утром торги не проводятся.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на закрытие в четверг составила $31,48 за баррель, упав на 4%. Фьючерсы WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели на 9,3% - до $22,76 за баррель.

В пятницу в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница) закрыты биржи США и большинства стран Европы, а также Гонконга, Австралии, Сингапура, Индии и некоторых других стран. Как следствие, объемы торгов на остальных площадках значительно ниже обычного уровня.