Нефтедобыча ОПЕК+ не хочет угасать без жгучей Мексики. Обзор

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Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ после размолвок, потушенных катастрофическим падением спроса на нефть из-за пандемии коронавируса, вернулись к обсуждению совместных сокращений нефтедобычи. Но внезапно испытали сопротивление Мексики. Впрочем, 19-ти странам удалось согласовать существенные сокращения сроком сразу на два года - осталось уговорить свою 20-ю участницу, а затем надеяться, что к сокращениям присоединится другая, "Большая двадцатка" (G20).

В пятницу станет понятно, хватит ли рынку предлагаемых сокращений для восстановления, а потенциальным новым участникам - для решения о присоединении.

Много не мало

В начале заседания ряд СМИ распространил сообщения, что ОПЕК+ будет обсуждать возможное сокращение нефтедобычи ОПЕК+ вместе с другими производителями не на 10 млн б/с, как обсуждалось, а на 20 млн б/с. В результате цена нефти подскочила примерно на $2 за баррель - до $36 за баррель. Неудивительно - оценки падения спроса варьируются от 10 до 25 млн б/с, и обсуждение сокращений по верхней границе гораздо лучше, чем по нижней.

Однако по мере обсуждения выяснилось, что речь идет о 10 млн б/с сокращения только странами ОПЕК+, которые будут надеяться, что другие производители, сейчас не входящие в ОПЕК+, сократят еще на 5 млн б/с. Цена спикировала обратно.

Впрочем, эти цифры укладываются в коридор падения спроса, обозначенного министром энергетики РФ Александром Новаком. "Мы в настоящее время наблюдаем очень серьезное снижение спроса, на 10-15 млн б/с, в ближайшее время этот показатель может измениться еще больше в сторону увеличения", - сказал Новак в ходе видеоконференции с министрами ОПЕК+ в четверг.

"Вызывает тревогу увеличение коммерческих запасов нефти в мире и возможность полного заполнения хранилищ. Все это может привести к серьезным последствиям для нефтяной отрасли и экономики мира в целом", - отметил он.

В свою очередь генсек ОПЕК Мохамед Баркиндо, сравнив грозный коронавирус, обрушивший спрос на нефть, с "невидимым чудовищем" и "гризли", посетовал, что во втором квартале спрос может снизиться на 12 млн б/с, а в целом по году на 6,8 млн б/с, а избыток нефти на мировом рынке во втором квартале 2020 года может составить 14,7 млн баррелей в сутки.

Что-то пошло не так

И если с объемом и сроками сокращения определись довольно быстро, то теперь нужно было распределить квоты. Министр энергетики Ирана Бижан Зангане разъяснил, что речь идет о снижении на 10 млн б/с на два месяца, и для каждой страны это будет означать снижение на 22%, затем странам придется урезать добычу на 8 млн б/с до конца 2020 года, а затем сокращения составят 6 млн б/с до апреля 2022 года.

Но никто из журналистов не мог понять базу отсчета. Президент РФ Владимир Путин обозначил, что, по его мнению, снижать нужно от уровня первого квартала, Саудовская Аравия настаивала на снижении от апреля. В апреле Саудовская Аравия добывала 12,3 млн б/с, а в первом квартале - 9,77 млн б/с.

Однако довольно быстро выяснилось, что база и объемы снижения согласованы. Журналисты, в этот раз ожидавшие итогов заседания, не стоя на улице, а сидя за компьютером, приготовились к стремительному окончанию встречи. Но "опаньки, что-то пошло не так..".

Как сообщают источники "Интерфакса", министр энергетики Мексики Росио Нахле - единственная женщина среди присутствовавших на видеоконференции, выступила против базы отсчета для ее страны, и через 11 часов после начала переговоров нажала на красную кнопку отключения от вебинара.

В течение заседания ОПЕК+ состоялось несколько перерывов, и, как выяснилось, в один из них министр энергетики Мексики успела пообщаться с коллегами из США и Канады. Две эти страны, как ожидают в ОПЕК+, также присоединятся к сокращениям по итогам заседания G20 в пятницу.

Вообще примечательно, что в этот раз журналисты услышали фразу "I'm optimistic" не от министров ОПЕК+, а от министра энергетики США Дэна Бруйетта, чья страна никогда не участвовала в картельных сговорах, но распространение коронавируса многое поменяло в нашей жизни.

Все могут короли

Журналисты и наблюдатели стали рассуждать о возможном провале переговоров, но, как гром среди ясного неба, прозвучало заявление Белого Дома о том, что президент США Дональд Трамп проводит телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азиз Аль Саудом и обсуждает соглашение по нефти.

Примечательно, что разговор состоялся не с наследным принцем Мохамедом бен Сальманом, который последнее время вел такие переговоры.

По итогам разговора Трамп сказал, что ожидает заявления о договоренностях по нефти по итогам переговоров ОПЕК+ в четверг или пятницу. "Я думаю, что они сделают заявление сегодня или завтра (по американскому времени - ИФ)", - заявил он на брифинге в Белом доме, уточнив, что новости "могут быть хорошими, а могут быть и не такими хорошими". "Как вы знаете, ОПЕК сегодня провела переговоры. Я бы сказал, что они близки к сделке. Скоро мы все узнаем", - сказал он.

Кремль лишь заявил, что в ходе встречи подтвержден настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и минимизации негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику.

В итоге, недолго посовещавшись после разговора руководителей трех крупнейших нефтяных держав мира, страны ОПЕК+ согласовали заявление о том, что готовы снижать добычу при условии получения согласия Мексики.

Общие намерения таковы: страны ОПЕК+ по итогам переговоров подтвердили намерение снизить нефтедобычу в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, далее, до конца года корректировка нефтедобычи ОПЕК+ составит 8 млн б/с, и далее, до 30 апреля 2022 года - 6 млн б/с.

При этом в сообщении никоим образом не упоминается, что это обусловлено присоединением к сделке стран, которых и Россия, и Саудовская Аравия так хотели видеть в соглашении - США, Канады, Бразилии и др., хотя в ходе переговоров источники "Интерфакса" утверждали, что такое возможно, если страны, не входящие в ОПЕК+, также присоединятся к сокращениям. В итоговом заявлении сказано лишь, о "призыве всех ведущих производителей присоединиться к усилиям, нацеленных на стабилизацию рынков".

В пресс-релизе говорится, что в качестве наблюдателей к ОПЕК+ присоединились в четверг представители Аргентины, Колумбии, Эквадора, Египта, Индонезии, Норвегии, Тринидада и Тобаго. Впрочем, Новак также упоминал в числе участников вебинара и Канаду.

Соль в деталях

Да, ОПЕК+ в условиях падения спроса на 10-15 млн б/с говорит о снижении добычи на 10 млн б/с, но не от текущего уровня, как ожидалось и обсуждалось, а от уровня 2018 года (кроме России и Саудовской Аравии). Саудовская Аравия и Россия в октябре 2018 года добывали по 10, 63 млн б/с нефти.

Данных по добыче странами ОПЕК+ за март 2020 года еще нет, поэтому нет возможности оценить насколько снизится добыча от текущего уровня. Последние свежие данные опубликовало МЭА - февраль 2020 года. Тогда страны ОПЕК+ добывали 41,1 млн б/с (только по нефти).

Что касается крупнейших производителей, России и Саудовской Аравии, то в марте их добыча существенно не менялась. Россия сохранила свою добычу и в апреле, а Саудовская Аравия нарастила ее на 2,5 млн б/с - до 12,3 млн б/с.

Как сообщили источники "Интерфакса", страны будут исходить только из объемов нефти. По данным на октябрь 2018 года ОПЕК+ добывала 43 млн 853 тыс. б/с нефти. Таким образом, снижение на 10 млн б/с для каждой страны означает снижение на 23% в первые два месяца, 18% - с июля по январь 2020 года и 14% - с января 2021 г. по май 2022 года.

Россия добывает в апреле 11,3 млн б/с нефти вместе с конденсатом (при этом конденсат не учитывается в сделке) - и уже в мае должна будет добывать 8,5 млн б/с. По словам источника, знакомого с ситуацией, в апреле Россия добывает 10,3 млн б/с исключительно нефти, и таким образом, России придется снизить добычу нефти примерно на 1,8 млн б/с. Саудовской Аравии придется снизить добычу по сравнению с текущим уровнем на 3,8 млн б/с, а по сравнению с мартовским - на 1,3 млн б/с.

В июле Россия и Саудовская Аравия смогут выйти на уровень почти 9 млн б/с, а с начала будущего года - на 9,5 млн б/с. Если на заседании 10 июня не будет принято других решений.

ОПЕК+ 2.0

Садившись за стол переговоров и Россия, и Саудовская Аравия поставили условие, что могут пойти на сокращения только, если к ним присоединятся другие страны, сейчас не участвующие в ОПЕК+, главным образом их главный конкурент - США. Собственно, США и призвали договориться рассорившихся было партнеров. Ужаснувшись падению цен на нефть и добычи нефти в стране Трамп позвонил Путину и наследному принцу Саудовской Аравии Мохамеду бен Сальману, после чего лидеры ОПЕК+ начали договариваться.

США несколько раз заявили, что сами не смогут участвовать в такого рода договоренностях из-за антимонопольного законодательства, поэтому любое упоминание страны в каких-либо подобных документах повлечет за собой проблемы.

Вашингтон настаивал, что при таких низких ценах добыча в стране и так упадет органическим образом. Впрочем, США призвали председательствующую в G20 Саудовскую Аравию созвать внеочередное заседание министров энергетики "для содействия глобальному диалогу и кооперации для обеспечения стабильности энергетических рынков и укрепления мировой экономики".

В проекте коммюнике, распространенного среди членов G20, сообщало агентство Bloomberg, упоминается создание специального комитета по мониторингу мер по стабилизации нефтяных рынков. Комитет будет отчитываться перед министрами энергетики G20 "для дальнейшей корректировки действий при необходимости", говорят источники, знакомые с проектом документа.

Мексика удачно входит и в состав ОПЕК+, и в состав G20, поэтому у стран ОПЕК+ появится прекрасная возможность прописать в заявлениях о сокращении нефтедобычи, что им удалось привлечь в соглашение "другие страны из числа G20". А другие страны G20, вероятно, будут снижать добычу органическим способом. Впрочем, возможно будут найдены другие варианты. Осталось дождаться 15:00 по московскому времени.