Источник сообщил о планах ОПЕК в воскресенье утвердить сделку по сокращению нефтедобычи

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Заседание ОПЕК+ созвано в воскресенье вечером, чтобы утвердить сделку по сокращению нефтедобычи, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Другой источник утверждает, что согласия Мексики на сделку пока нет, третий говорит, что Мексика не может не согласиться на предложение ОПЕК+.

9 апреля 22 из 23 делегатов утвердили сделку по коллективному снижению нефтедобычи в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, далее, до конца года корректировка объемов составит 8 млн б/с, и далее, до 30 апреля 2022 года - 6 млн б/с. База отсчета - добыча в октябре 2018 года.

Для России и Саудовской Аравии, лидеров ОПЕК+, установлена отдельная цифра - 11 млн б/с. В сделке учитывается только нефть, без конденсата.

Мексика должна была бы снизить добычу в первые два месяца на 400 тыс. б/с, затем на 350 тыс. б/с, с 2021г - на 240 тыс. б/с.

Вышеупомянутое соглашение согласовано всеми странами ОПЕК и не-ОПЕК, участвующими в Декларации о кооперации, кроме Мексики, поэтому соглашение состоится в случае участия Мексики, говорилось в резолюции по итогам заседания ОПЕК+ в четверг.

Сообщалось, что ОПЕК+ не готова сокращать нефтедобычу без участия других мировых производителей, не участвующих в альянсе, в частности, США и других стран G20.