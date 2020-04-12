Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:40Заразились
на 12.04В России 15 770+2 186В мире 1 771 514+79 795

Источник сообщил о планах ОПЕК в воскресенье утвердить сделку по сокращению нефтедобычи

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Заседание ОПЕК+ созвано в воскресенье вечером, чтобы утвердить сделку по сокращению нефтедобычи, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Другой источник утверждает, что согласия Мексики на сделку пока нет, третий говорит, что Мексика не может не согласиться на предложение ОПЕК+.

9 апреля 22 из 23 делегатов утвердили сделку по коллективному снижению нефтедобычи в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, далее, до конца года корректировка объемов составит 8 млн б/с, и далее, до 30 апреля 2022 года - 6 млн б/с. База отсчета - добыча в октябре 2018 года.

Для России и Саудовской Аравии, лидеров ОПЕК+, установлена отдельная цифра - 11 млн б/с. В сделке учитывается только нефть, без конденсата.

Мексика должна была бы снизить добычу в первые два месяца на 400 тыс. б/с, затем на 350 тыс. б/с, с 2021г - на 240 тыс. б/с.

Вышеупомянутое соглашение согласовано всеми странами ОПЕК и не-ОПЕК, участвующими в Декларации о кооперации, кроме Мексики, поэтому соглашение состоится в случае участия Мексики, говорилось в резолюции по итогам заседания ОПЕК+ в четверг.

Сообщалось, что ОПЕК+ не готова сокращать нефтедобычу без участия других мировых производителей, не участвующих в альянсе, в частности, США и других стран G20.

ОПЕК ОПЕК+ Мексика

Новости по теме

Новости

ФАС объявила о преодолении имбирного кризиса в России

ФАС объявила о преодолении имбирного кризиса в России

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 апреля

Сенаторы из США потребовали от Эр-Рияда сократить добычу нефти

Сенаторы из США потребовали от Эр-Рияда сократить добычу нефти

ЕАЭС ввел запрет на вывоз некоторых видов продовольствия

ЕАЭС ввел запрет на вывоз некоторых видов продовольствия

Федун заявил, что верит в цену $40 за баррель ко второй половине года

Федун заявил, что верит в цену $40 за баррель ко второй половине года

"ГАЗ" возобновит основное производство 13 апреля, не дождавшись господдержки

"ГАЗ" возобновит основное производство 13 апреля, не дождавшись господдержки

Saudi Aramco отложила объявление майских цен на нефть из-за переговоров ОПЕК+

ОПЕК+ ищет согласия Мексики, или сказка о рыбаках и "черном золоте". Обзор

ОПЕК+ ищет согласия Мексики, или сказка о рыбаках и "черном золоте". Обзор

Новак объявил о глобальном сокращении нефтедобычи объемом 15 млн б/с в мае-июне

Новак подтвердил условия сделки ОПЕК+, не упомянув договоренности в рамках G20

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');