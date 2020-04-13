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ЦБ рекомендовал лишать премии сотрудников банков за введение клиентов в заблуждение

ЦБ рекомендовал лишать премии сотрудников банков за введение клиентов в заблуждение
Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Банк России рекомендует финансовым организациям использовать политику материального и нематериального вознаграждения, а также штрафных санкций, чтобы ориентировать сотрудников на повышение качества, а не количества продаж финансовых инструментов и услуг.

Информационное письмо, подписанное председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, направлено руководителям кредитных и некредитных финансовых организаций и опубликовано на сайте регулятора.

"Нередко перед приобретением финансового инструмента или услуги потребитель вводится в заблуждение относительно их особенностей, а также рисков, связанных с таким приобретением, что не только может приводить потребителей к убыткам, но и снизить их доверие к финансовому рынку в целом. Подобные недобросовестные практики финансовых организаций зачастую связаны с материальным стимулированием сотрудников к увеличению количества продаж", - отмечает ЦБ.

Чтобы повысить качество продажи, Банк России рекомендует финансовым организациям подготовить и утвердить внутренние стандарты предложения и реализации финансовых инструментов и услуг (включая агентские сети), в том числе в части раскрытия информации, а также контролировать их соблюдение.

Соблюдать указанные стандарты следует всем сотрудникам компаний. Особо мотивировать предлагается членов исполнительных органов финансовых организаций, руководителей среднего звена, занимающихся рекламой, предложением и реализацией финансовых инструментов и услуг, а также тех, кто непосредственно выполняет функции продажи.

Банк России рекомендует при премировании этих сотрудников обращать внимание не столько на рост объемов продаж, сколько на качество таких продаж, а также снижать размер вознаграждения при нарушении сотрудниками указанных стандартов предложения и реализации финансовых инструментов и услуг.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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