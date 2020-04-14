"Авилон" поднял цены на автомобили в России на 2-5%

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Производители и импортеры автомобилей в РФ начали повышать цены на свою продукцию, стоимость машин выросла в среднем на 2-5% за первый квартал года, сообщили "Интерфаксу" в автодилере "Авилон", одном из крупнейших в РФ.

В компании отмечают, что основными причинами роста цен стали колебания курса, повышение ставок утильсбора и инфляция.

"Цены на Volkswagen увеличились в среднем на 3-5%, Hyundai - на 2%, Volvo - на 2-3%, цены на Cadillac и Chevrolet с 1 января повысились по моделям: Escalade - 4,7%, Escalade ESV - 4,5%, Tahoe - 3%, Traverse - 1,4%. Цены на Audi в среднем выросли на 2,5%, стоимость автомобилей Jeep в среднем увеличилась на 3%, Mercedes-Benz - на 3,5%", - сообщили в компании.

При этом в "Авилоне" отмечают, что ряд премиальных брендов - Rolls-Royce, Aston Martin, Ferrari, Maserati - в январе-марте не повышали цены на машины. Но Rolls-Royce проиндексировал стоимость некоторых машин уже в апреле.

Как пишет во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на данные лизинговой компании "Европлан", Volkswagen в марте поднял цены на 30-100 тыс. руб., тогда же повысил цены и китайский Haval. По данным "Автостата", на 3,9-7,3% выросли в цене и машины Citroen, на 1,1-8,7% - кроссоверы Nissan и на 1,9-8,3% - две модели Opel. Модельный ряд Peugeot подорожал на 2-15,8%, Suzuki - на 1,1-3,5%. У BMW подорожали 20 моделей из 33, у Renault - семь из десяти, выросли в цене отдельные модели Skoda и Toyota.

В "Европлане" подсчитали, что с 1 апреля цена на Volvo выросла на 50-100 тыс. руб. Представитель производителя сообщил газете о росте цены с начала года в среднем на 5,4% на фоне увеличения утильсбора и колебаний курса валют.

В BMW уточнили, что пока сохраняют цены на уже произведенные автомобили, а также машины, которые будут собраны в Калининграде из готовых машинокомплектов. На остальные новые автомобили BMW планируется повышение цен в среднем на 5%. Mercedes планирует повысить цены с 1 мая, отмечает "Ъ".

В массовом сегменте, по подсчетам "Европлана", на 10 тыс. руб. еще с 17 марта подорожали все модели Kia, а с 3 апреля Ceed и Soul прибавили в цене еще 10 тыс. руб., Seltos - 20 тыс. руб., Stinger и Sorento XM - 30 тыс. руб.

Бестселлер российского рынка Lada подорожал с 1 апреля: модели Largus, Vesta седан и XRay прибавили в цене по 7 тыс. руб., Vesta SW и SW Cross - 9 тыс. руб., Granta - 5-6 тыс. руб., Niva - 6 тыс. руб. В "АвтоВАЗе" ранее сообщали, что средний рост цен составил 1% на весь модельный ряд с начала апреля.

В Nissan изданию заявили, что цены в марте-апреле выросли на 2-2,5%, объяснив это изменением курса рубля и отслеживанием действий основных конкурентов. Renault повысили цены в среднем на 50-60 тыс. руб. с 1 апреля, отмечают в "Европлане". В Mitsubishi, в свою очередь, сообщили, что в апреле цены немного возросли, рост цен не коснулся модели ASX, а на остальные модели составил 1-5%, отметив, что повышение было запланировано еще до карантина в связи с тем, что с апреля утильсбор начал распространяться на автомобили локальной сборки. "Автостат" также сообщал, что две самые популярные модели Toyota - Camry и RAV4 - получили прибавку к ценам в 2-2,4% и 2-2,8% соответственно.

Офлайн-продажи в дилерских центрах большинства российских регионов сейчас приостановлены, но после рекомендации Минпромторга о необходимости разрешить их работу часть регионов дали им продолжить работу. На этом фоне часть автоконцернов с понедельника и ранее возобновили производство машин, некоторые все еще на вынужденном простое.