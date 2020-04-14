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Goldman Sachs спрогнозировал падение ВВП развитых стран на 35% из-за коронавируса

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Объем ВВП развитых стран может сократиться на 35% во втором квартале по сравнению с первыми тремя месяцами 2020 года на фоне пандемии COVID-19, прогнозирует главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус.

Столь существенный спад превысит в четыре раза предыдущий рекорд снижения ВВП, отмеченный в период финансового кризиса в 2008 году.

То, насколько быстро смогут восстановиться экономики развитых стран, остается открытым вопросом, поскольку никто не знает, в какие сроки люди смогут вернуться к работе, написал Хатциус в обращении к клиентам.

Количество новых случаев заболевания COVID-19, по всей видимости, достигло пика во многих странах, отмечает экономист. Плохая новость, по его словам, в том, что "улучшение ситуации (с пандемией коронавируса - ИФ), вероятно, является прямым следствием социального дистанцирования и падения экономической активности".

Рост заболеваемости может быстро ускориться, как только люди начнут возвращаться к работе, считает он.

Власти многих развитых государств приняли серьезные меры для поддержки граждан и обеспечения доступности кредитных средств в расчете на то, что это поможет как домовладельцам, так и бизнесу остаться на плаву в период кризиса, отмечает Хатциус. Тем не менее, по его словам, Европе стоит сделать больше, и богатые государства должны помочь emerging markets.

"Ответные меры Европы на кризис должны быть расширены за счет наращивания бюджетных стимулов, а также безусловной готовности "сделать все возможное" для сохранения целостности еврозоны, - написал Хатциус. - Развивающимся странам понадобится гораздо больше помощи от богатых государств, чтобы пройти через кризис".

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, который занимается мониторингом ситуации с распространением COVID-19, в мире по состоянию на 10:40 по московскому времени вторника зафиксировано 1 млн 921 тыс. 369 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, число жертв достигло 119 тыс. 730 человек.

Goldman Sachs Ян Хатциус коронавирус

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