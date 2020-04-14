Brent подешевела до $31,49 за баррель

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению во вторник, инвесторы продолжают оценивать соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи.

К 14:34 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,25 (0,79%), до $31,49 за баррель. Майские фьючерсы на WTI дешевели к этому времени в Нью-Йорке на $0,52 (2,32%) - до $21,89 за баррель.

В минувшие выходные нефтедобывающие страны ОПЕК+ договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне. Предполагается, что США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще порядка 3,7 млн баррелей, поскольку производство в этих странах уменьшается на фоне падения цен на нефть.

Управление энергетической информации Минэнерго США ожидает, что добыча сланцевой нефти в стране в мае сократится на 183 000 б/с, до 8,526 млн б/с с 8,709 млн б/с в апреле.

Институт международных финансов (IIF) прогнозирует, что средняя цена Brent в 2020 году составит $40 за баррель. При этом добыча в США сократится на 900 000 б/с, до 12,3 млн б/с. "Добыча нефти в США вероятно упадет в связи с тем, что нынешние цены ниже уровня окупаемости добычи сланцевой нефти ($45 за баррель), - отмечают в IIF. - Многие американские компании в последние недели сократили планы по расходам и бурению, что естественно приведет к сокращению добычи в 2020 и 2021 годаъ."

IIF ожидает, что спрос на нефть скорее всего начнет восстанавливаться в третьем и четвертом кварталах текущего года. В среднем в 2020 году потребление снизится на 8 млн б/с. "К понижательным рискам для нефтяных цен относится слабое соблюдение сделки ОПЕК+ и медленное восстановление спроса во втором полугодии", - отмечают в IIF.

Трейдеры также оценивают статданные из Китая. Объемы китайского экспорта и импорта сократились в марте, однако темпы снижения замедлились. Экономическая активность в КНР постепенно восстанавливается после снятия ограничений, введенных в январе из-за коронавируса.

Экспорт в долларовом выражении уменьшился в марте на 6,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал падение на 14%. Объем импорта снизился на 0,9%. Аналитики ожидали падения на 9,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В то же время аналитики предупреждают, что восстановления экономической активности в Китае будет недостаточно для устранения избытка предложения сырья на мировом рынке, который привел к падению нефтяных цен, пишет газета Financial Times.