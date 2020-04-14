Рубль вечером растет к доллару и евро, несмотря на дешевеющую нефть

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже во вторник вечером; несмотря на активно дешевеющую нефть, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивных сигналов с внешних рынков.

Курс доллара США составил 73,17 руб. в 19:00, что на 44 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,26 руб., подешевев на 7,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 27,46 копейки - до 76,36 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает укрепляться к доллару и евро, при этом более низкие темпы роста рубля к евро обусловлены укреплением котировок единой валюты к доллару на глобальном рынке. Участники торгов продают доллар, являющийся защитным активом, благодаря увеличению интереса к риску на фоне сигналов некоторого улучшения ситуации в мире с пандемией коронавируса COVID-19.

По сообщениям СМИ, некоторые европейские страны, включая Италию и Испанию, оказавшиеся в числе наиболее пострадавших из-за вспышки коронавируса, готовятся к отмене ряда ограничительных мер на фоне замедления распространения заболевания и снижения числа летальных случаев. Возможность постепенного восстановления активности рассматривают и власти Германии.

Оптимизм инвесторов поддерживают статданные из Китая. Объемы китайского экспорта и импорта сократились в марте, однако темпы снижения замедлились. Экономическая активность в КНР постепенно восстанавливается после снятия ограничений, введенных ранее властями страны с целью предотвращения распространения COVID-19.

Экспорт в долларовом выражении уменьшился в марте на 6,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал падение на 14%. Объем импорта снизился на 0,9%. Аналитики ожидали падения на 9,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В то время как в Европе начинает замедляться рост заболеваемости, в США, которые лидируют в мире по числу заболеваний и летальных случаев, пик эпидемии еще не достигнут.

В США скончались 23 тыс. 709 человек, выявлено 584 тыс. 073 инфицированных COVID-19. Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции.

В мире по состоянию на 19:46 по московскому времени вторника зафиксировано 1 млн 945 тыс. 055 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, число жертв достигло 121 тыс. 897.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 89 новых случая заражения коронавирусом, 86 - у людей, прибывших из-за рубежа, три - внутри страны (провинция Гуандун).

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение в ходе торгов во вторник, инвесторы продолжают оценивать соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени снизилась на 5,67% - до $29,94 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 5,44% - до $21,19 за баррель.

Государства ОПЕК+ в минувшие выходные договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне. Предполагается, что США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще порядка 3,7 млн баррелей, поскольку производство в этих странах уменьшается на фоне падения цен на нефть.

Управление энергетической информации Минэнерго США ожидает, что добыча сланцевой нефти в стране в мае сократится на 183 тыс. баррелей в сутки, до 8,526 млн баррелей в сутки с 8,709 млн баррелей в сутки в апреле, свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник.

Аналитики предупреждают, что восстановления экономической активности в Китае после вспышки коронавируса, которое способствовало росту спроса на нефть, будет недостаточно для устранения избытка предложения сырья на мировом рынке, который привел к падению нефтяных цен, пишет газета Financial Times.

Эксперты говорят, что для поддержания мирового спроса на нефть потребуется нечто большее, чем восстановление китайской экономики. Значительное сокращение глобального потребления нефти вслед за распространением коронавируса в США, Европе и других странах "с легкостью нивелирует восстановление спроса в Китае за тот же период", цитирует FT аналитика Wood Mackenzie Фэна Фу.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 15 апреля на 20,95 копейки, до 73,315 руб., и опустил курс евро на 42,01 копейки, до 80,1186 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи снизился во вторник на 23,81 копейки по отношению к понедельнику и составил 73,3041 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 36,62 копейки и составил 73,1969 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 818,861 млн, из которых $465,656 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 353,205 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи снизился во вторник на 57,44 копейки по отношению к прошлому четвергу, 9 апреля (последний день торгов данным контрактом перед пасхальными каникулами), и составил 80,21 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 вторника опустился на 22,48 копейки по отношению к понедельнику и составил 80,141 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR465,246 млн, из которых EUR137,095 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR328,151 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,11% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 6,21% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежнем уровне - 6,37% и 6,53% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 1 б.п. - до 6,64% годовых.