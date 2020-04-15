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Brent подорожала до $29,92 за баррель

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в среду после обвала во вторник до двухнедельных минимумов.

К 8:14 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,32 (1,08%), до $29,92 за баррель. Во вторник контракт подешевел на 6,7%, до $29,6 за баррель - минимального уровня с 1 апреля.

Экономический кризис

Майские фьючерсы на нефть WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,42 (2,09%) - до $20,53 за баррель. К закрытию предыдущих торгов WTI подешевела до минимума с 30 марта.

Снижение спроса на нефть перевешивает позитивное влияние соглашения по снижению добычи ОПЕК+, пишет MarketWatch.

"Сделка предусматривает сокращение мирового предложения примерно на 10%, в то время как спрос теряет 20-30%, что фактически гарантирует избыток нефти и нефтепродуктов, которые будут направляться в резервы в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - отмечает главный сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

Государства ОПЕК+ в минувшие выходные договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне. Предполагается, что США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще порядка 3,7 млн баррелей, поскольку производство в этих странах сокращается на фоне падения цен на нефть.

Минэнерго США позднее в среду должно обнародовать данные об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов в странена прошлой неделе. По данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 апреля, выросли на 13,1 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,2 млн баррелей, а дистиллятов - на 5,6 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts ожидают увеличения запасов нефти на 10,1 млн баррелей по итогам прошлой недели. По их прогнозу, запасы бензина выросли на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,8 млн баррелей.

США ОПЕК Brent WTI коронавирус Минэнерго

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