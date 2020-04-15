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В Эр-Рияде заявили, что цена в $35-40 уберет с рынка больше согласованных 20 млн б/с нефти

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Низкие цены на нефть в условиях резко сжавшегося спроса могут дополнительно отрегулировать рынок, увеличив сокращение добычи дополнительно к согласованным в рамках новой сделки ОПЕК+ уровням, считает один из главных участников соглашения - Саудовская Аравия.

В интервью Financial Times министр энергетики королевства принц Абдулазиз бен Сальман напомнил, что в рамках достигнутой в выходные сделки сокращение добычи, с учетом США и других новых участников, может составить порядка 20 млн баррелей нефти в сутки или даже больше.

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Однако, по его словам, "если цены останутся внутри коридора $35-40 за баррель, я не буду удивлен, если естественные сокращения будут даже более жесткими в следующие несколько месяцев".

Отвечая на вопрос о событиях месячной давности, когда после неожиданного развала сделки ОПЕК+ в ее предыдущей конфигурации Эр-Рияд объявил о резком наращивании добычи и предоставил покупателям беспрецедентные скидки, тем самым запустив "ценовую войну", министр назвал это "нежелательным выходом" из стратегии коллективных соглашений о координации производства. Королевство было вынуждено пойти на такие шаги, чтобы создать финансовую подушку, это не было проявлением "садистского стремления убить конкуренцию", заявил Абдулазиз бен Сальман.

"Как долгосрочный производитель, мы заботимся о процветающей мировой экономике, которая генерирует процветающий уровень спроса. Мы не участвуем в играх с нулевой суммой", - сказал он.

Что касается отношений с Москвой после того, как в начале марта просуществовавший более трех лет тандем регуляторов мирового рынка с треском распался, министр пошутил, что "нам пока не нужны адвокаты по бракоразводным делам".

нефть Саудовская Аравия

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