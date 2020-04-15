Для Великобритании спрогнозировали падение ВВП во II квартале на 35%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Экономика Великобритании может продемонстрировать рекордный спад во втором квартале на фоне предпринимаемых в стране мер для сдерживания распространения коронавируса, сообщило британское Управление бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR).

По оценке OBR, сокращение ВВП во втором квартале составит 35%, что станет максимальным падением с момента начала наблюдений в 1956 году. Однако экономика, как ожидается, быстро перейдет к восстановлению.

Данный прогноз основан на предположении, что режим изоляции, действующий в Великобритании из-за пандемии COVID-19, продлится три месяца, после чего еще в течение трех месяцев ограничительные меры будут постепенно сниматься.

Спад ВВП будет сопровождаться резким ростом уровня безработицы, который во втором квартале может достичь 10%, что эквивалентно увеличению числа безработных более чем на 2 млн, до 3,4 млн человек.

Чистые заимствования госсектора, как ожидается, вырастут до 14% от ВВП, что поставит рекорд бюджетного дефицита (273 млрд фунтов стерлингов, согласно предварительным расчетам OBR) в отдельно взятом году со времен Второй мировой войны.

Объем ВВП Великобритании в четвертом квартале 2019 года увеличился на 1,1% в годовом выражении, что является самым слабым ростом с первого квартала 2018 года.

В 2019 году экономика Великобритании выросла на 1,4% по сравнению с 1,3% в 2018 году и 1,9% в 2017 году.