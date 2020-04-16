Застройщики предложили субсидировать ставку по ипотеке на уровне 4,5%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Глава девелоперской группы компаний "ПИК" Сергей Гордеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой субсидировать ставку по ипотеке для населения на уровне 4,5% годовых до конца текущего года.

"Поддержка ипотеки для отрасли - это ключевой вопрос. Прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, рассмотреть возможность реализации программы по субсидированию ипотеки сроком до конца года до 4,5%, если такие возможности будут", - сказал Гордеев в ходе совещания у Путина о положении дел в строительной отрасли.

Он добавил, действующая средняя ставка по ипотеке в 9% в текущих условиях непосильна для большинства граждан.