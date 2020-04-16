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Путин согласился увеличить до 50% авансы по инфраструктурным проектам

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин согласился с просьбой строительных компаний увеличить до 50% авансирование контрактов по инфраструктурным проектам.

"Прошу отдельно проработать вопрос увеличения авансов по контрактам в инфраструктурном строительстве. Сейчас авансируется 30% по контракту, предлагаю увеличить эту долю до 50%", - сказал Путин на совещании по ситуации в строительной индустрии.

Как отметил президент, это позволит предоставить строительным и другим компаниям дополнительные оборотные средства, что позволит им ритмично работать, выполнять обязательства перед поставщиками в других отраслях. "И главное - сохранить рабочие места, зарплаты своих сотрудников, привлечь новых специалистов", - подчеркнул глава государства.

"Мы продолжим реализацию масштабных инфраструктурных проектов, таких как расширение пропускной способности БАМа и Транссиба, строительство автодорог на юге России, включая подходы к Крымскому мосту и Черноморскому побережью, модернизация аэродромных комплексов в Челябинске, Перми, Хабаровске, Норильске, строительство современных портовых мощностей в Мурманске, на Балтике, в Черном море и на Дальнем Востоке", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что "все это - прочный задел для экономики, ее будущего роста". Президент пообещал: "Мы и впредь будем анализировать ситуацию в строительной отрасли, вместе с вами вырабатывать новые дополнительные решения".

"Прошу правительство держать руку на пульсе, быть в контакте постоянно с работниками отрасли, анализировать ситуацию, предлагать варианты развития отрасли, исходя из складывающейся обстановки", - обратился президент к участникам видеоконференции.

Владимир Путин

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