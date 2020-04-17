Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:55Заразились
на 16.04В России 27 938+3 448В мире 2 152 647+96 592

ВТБ вложит $71 млн в проект Polymetal Ведуга в обмен на 40,6% в активе

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Банк ВТБ инвестирует $71 млн в Ведугу, золоторудное месторождение в Красноярском крае, в обмен на 40,6% в активе, сообщила компания Polymetal, контролирующая проект.

ВТБ выкупит 25,7% компании "Амикан", которая владеет лицензией на Ведугу, у миноритарных участников проекта за денежные средства в размере $36 млн, а также инвестирует $35 млн в денежном эквиваленте в увеличение уставного капитала "Амикана". В результате у банка будет 40,6% в проекте.

Доля Polymetal в Ведуге сократится с текущих 74,3% до 59,4%. Но золотодобытчик получит опцион на приобретение доли у ВТБ.

"Эта транзакция предоставляет Polymetal полный операционный контроль над активом и открывает возможности для дальнейшего развития проекта. Оригинальная структура сделки позволяет задействовать финансовые возможности ВТБ без увеличения нагрузки на наш баланс. Особенно важно отметить, что Polymetal получает возможность довести свою долю в активе до 100%", - прокомментировал через пресс-службу глава Polymetal Виталий Несис.

Polymetal получит колл-опцион с фиксированной ставкой доходности для ВТБ (при условии сохранения стабильной рыночной конъюнктуры), который может быть исполнен в течение 4 лет и 9 месяцев после заключения сделки. ВТБ получит пут-опцион с ограничением максимальной абсолютной цены, который может быть исполнен в течение двухлетнего периода между 3-м и 5-м годом после заключения сделки. Расчет по пут- и колл-опционам будет производиться в акциях Polymetal.

Ведуга - месторождение упорных золотых руд. В 2019 году его запасы увеличились более чем в два раза, до 2,8 млн унций золота со средним содержанием 4,6 г/т. И Polymetal видит потенциал для дальнейшего значительного роста за счет геологоразведки.

В настоящее время горные работы на Ведуге сосредоточены на отработке богатой руды открытым способом. Руда транспортируется для переработки на обогатительные фабрики Polymetal, а полученный концентрат далее перерабатывается на принадлежащем компании автоклаве - Амурском ГМК. График проекта Ведуга предполагает переоценку запасов и ресурсов в III квартале 2021 года, на основании чего возможно принятие инвестрешения в IV квартале.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером Polymetal является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 27,4%). Free float превышает 60%.

Polymetal Александр Несис Ведкга Амурский ГМК ВТБ Амикан

Новости

"Аэрофлот" объяснил прекращение продажи билетов за рубеж

Пандемия коронавируса

Трамп подготовил план возвращения США к нормальной экономической жизни. Обобщение

Трамп подготовил план возвращения США к нормальной экономической жизни. Обобщение
Экономический кризис

Страховщики рассказали о плане действий по выходу из "коронавирусного" кризиса

В Якутии объявили карантин на Чаяндинском месторождении "Газпрома"

ВВП Китая в I квартале упал впервые с 1992 года из-за эпидемии коронавируса

Евросоюз создаст гарантийный фонд COVID-19 объемом в 25 млрд евро

РФ и Саудовская Аравия готовы расширить меры по стабилизации рынка нефти

ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр

Бюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн рублей в 2020 году

Бюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн рублей в 2020 году

Wildberries наберет еще 4 тыс. сотрудников

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');