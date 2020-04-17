ВТБ вложит $71 млн в проект Polymetal Ведуга в обмен на 40,6% в активе

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Банк ВТБ инвестирует $71 млн в Ведугу, золоторудное месторождение в Красноярском крае, в обмен на 40,6% в активе, сообщила компания Polymetal, контролирующая проект.

ВТБ выкупит 25,7% компании "Амикан", которая владеет лицензией на Ведугу, у миноритарных участников проекта за денежные средства в размере $36 млн, а также инвестирует $35 млн в денежном эквиваленте в увеличение уставного капитала "Амикана". В результате у банка будет 40,6% в проекте.

Доля Polymetal в Ведуге сократится с текущих 74,3% до 59,4%. Но золотодобытчик получит опцион на приобретение доли у ВТБ.

"Эта транзакция предоставляет Polymetal полный операционный контроль над активом и открывает возможности для дальнейшего развития проекта. Оригинальная структура сделки позволяет задействовать финансовые возможности ВТБ без увеличения нагрузки на наш баланс. Особенно важно отметить, что Polymetal получает возможность довести свою долю в активе до 100%", - прокомментировал через пресс-службу глава Polymetal Виталий Несис.

Polymetal получит колл-опцион с фиксированной ставкой доходности для ВТБ (при условии сохранения стабильной рыночной конъюнктуры), который может быть исполнен в течение 4 лет и 9 месяцев после заключения сделки. ВТБ получит пут-опцион с ограничением максимальной абсолютной цены, который может быть исполнен в течение двухлетнего периода между 3-м и 5-м годом после заключения сделки. Расчет по пут- и колл-опционам будет производиться в акциях Polymetal.

Ведуга - месторождение упорных золотых руд. В 2019 году его запасы увеличились более чем в два раза, до 2,8 млн унций золота со средним содержанием 4,6 г/т. И Polymetal видит потенциал для дальнейшего значительного роста за счет геологоразведки.

В настоящее время горные работы на Ведуге сосредоточены на отработке богатой руды открытым способом. Руда транспортируется для переработки на обогатительные фабрики Polymetal, а полученный концентрат далее перерабатывается на принадлежащем компании автоклаве - Амурском ГМК. График проекта Ведуга предполагает переоценку запасов и ресурсов в III квартале 2021 года, на основании чего возможно принятие инвестрешения в IV квартале.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером Polymetal является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 27,4%). Free float превышает 60%.