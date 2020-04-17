ЦБ констатировал постепенное угасание краткосрочного проинфляционного импульса

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Некоторое снижение недельных цифр инфляции в России говорит о постепенном угасании краткосрочного проинфляционного импульса, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Стабилизация или даже некоторое снижение недельных цифр инфляции говорит о том, что краткосрочный проинфляционный импульс, связанный с ослаблением валютного курса и всплеском потребительского спроса в середине марта, постепенно угасает", - сказала Набиуллина.

По ее словам, на неделе с 7 по 13 апреля потребительские цены выросли на 0,2%, "что ниже темпов их роста в прошлые три недели, но по-прежнему в верхней части диапазона, характерного для данной недели года".