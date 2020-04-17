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Еще один системно значимый банк открыл безотзывную кредитную линию на 30 млрд руб.

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В конце прошлой недели еще одна системно значимая кредитная организация (СЗКО) открыла безотзывную кредитную линию (БКЛ) с максимально возможным лимитом 30 млрд рублей, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.

На данный момент безотзывные кредитные линии Банка России открыты у пяти таких организаций с общим максимально возможным лимитом в размере 1,26 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что Сбербанк России открыл БКЛ на 500 млрд рублей взамен погашенной ранее кредитной линии.

ЦБ РФ по состоянию на 10 апреля повысил максимально возможный лимит безотзывной кредитной линии для отдельных системно значимых кредитных организаций.

СЗКО могут использовать БКЛ при расчете норматива краткосрочной ликвидности (LCR, рассчитывается как отношение высоколиквидных активов банков к чистым оттокам денежных средств в течение 30 дней). Минимально допустимое значение норматива составляет 100%.

В условиях волатильности на финансовых рынках ЦБ был вынужден увеличить максимальный лимит по безотзывным кредитным линиям с 1,5 трлн рублей до 5 трлн рублей на период с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года и снизить плату за пользование БКЛ с 0,5% до 0,15%.

ЦБ также сообщал, что будет пересмотрен порядок расчета максимального лимита БКЛ в сторону повышения возможностей системно значимых кредитных организаций управлять ликвидностью в условиях повышенной волатильности. Кроме того, ЦБ принял решение до 30 сентября 2020 года не считать нарушением норматива его фактическое снижение в результате недостатка высоколиквидных активов и иных альтернативных инструментов, вследствие ограниченной возможности пролонгации или привлечения денежных средств на срок свыше 30 календарных дней.

ЦБ РФ

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