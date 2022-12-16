ЦБ РФ приостановил открытие банкам новых безотзывных кредитных линий

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ с 12 декабря 2022 года приостановил открытие банкам новых безотзывных кредитных линий (БКЛ), говорится в сообщении регулятора.

"Решение принято в связи с тем, что действующие в настоящее время и продленные на 2023 год меры поддержки в части соблюдения норматива краткосрочной ликвидности Н26 (Н27) снизили востребованность БКЛ как инструмента управления этим нормативом", - пояснил регулятор.

Банк России также принял решение о снижении платы за право пользования БКЛ. За период с 1 апреля 2022 года по 1 апреля 2023 года включительно плата составит 0,001% в год от установленного системно значимой кредитной организации максимально возможного лимита линии. Ранее плата составляла 0,5%.