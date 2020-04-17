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Audi начнет постепенно возобновлять производство в Европе

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Audi AG, входящая в группу Volkswagen AG (VW), планирует в ближайшие недели начать постепенно восстанавливать производство на своих предприятиях в Европе, работа которых была приостановлена на фоне пандемии коронавируса.

"Главной составляющей этого процесса является принятие всеобъемлющего пакета мер, направленных на обеспечение безопасности работников", - сообщается в пресс-релизе компании. В этой связи Audi следует рекомендациям органов здравоохранения Германии и других Европейских стран.

Как отмечается, все действия будут координироваться с материнской компанией.

Ранее на этой неделе VW также сообщила, что намерена со следующей недели начать постепенное возобновление работы своих европейских заводов. Audi и VW приостановили производство в Европе в прошлом месяце в рамках мер, принимаемых с целью ограничения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

VW в четверг отказалась от прогнозов на 2020 год, сославшись на резкое изменение деловой среды в условиях пандемии COVID-19. Об отказе от сделанных ранее годовых прогнозов также объявили Audi и Porsche, которая тоже входит в концерн VW.

Акции Audi дешевеют на 1,5% в ходе торгов в пятницу, цена бумаг VW растет на 1,6%. С начала года капитализация обеих компаний упала более чем на 20%.

Audi Volkswagen

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