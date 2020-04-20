Количество прекративших работу ИП в марте выросло на 77%

Фото: Reuters

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Количество индивидуальных предпринимателей (ИП), прекративших деятельность в марте 2020 года, составило 66,8 тыс., что на 77,2% больше, чем в марте 2019 года (тогда их было 37,7 тыс.), свидетельствуют данные на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

В первые два месяца года динамика роста числа прекративших работу ИП была чуть выше нулевой - в январе-феврале прекратили деятельность 118,1 тыс. ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года (рост всего на 0,3%).

В результате в первом квартале текущего года прекратили деятельность 185,1 тыс. ИП, что на 19,1% больше, чем в первом квартале прошлого года (155,4 тыс.).

Количество вновь зарегистрированных ИП в январе-феврале этого года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 32,9% - с 48,2 тыс. до 64,1 тыс. В марте динамика изменилась - количество зарегистрированных ИП снизилось по сравнению с мартом 2019 года на 13,4%, до 119,1 тыс. со 137,5 тыс.

По итогам I квартала 2020 количество вновь зарегистрированных ИП снизилось по сравнению с I кварталом 2019 года на 1,3%, до 183,2 тыс. со 185,7 тыс.

Согласно данным ФНС, на 1 апреля в едином госреестре было зарегистрировано 3 млн 899,2 тыс. ИП, что на 0,1% меньше, чем в начале 2020 года (3 млн 904,6 тыс.).