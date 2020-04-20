Немецкий ЦБ предрек Германии долгое восстановление после серьезной рецессии

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Экономика Германии, которая является крупнейшей в Европе, находится в состоянии серьезной рецессии, из которой она вряд ли сможет быстро выйти, говорится в ежемесячном обзоре Бундесбанка.

"Быстрое и сильное восстановление экономики представляется маловероятным при нынешних перспективах", - отмечается в сообщении ЦБ.

Это обусловлено ограничительными мерами для бизнеса и домовладений, нацеленными на сдерживание коронавируса COVID-19, которые, возможно, будут оставаться в силе до тех пор, пока не будет найдена вакцина.

Коронавирусная инфекция уже скажется на результатах первого квартала, а во втором квартале ситуация будет еще хуже, в том числе из-за остановки производства автомобилей и снижения потребительского спроса, предупреждает Бундесбанк.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что ВВП Германии упадет на 7,5% по итогам 2020 года. Оценки различных экспертов разнятся, однако подавляющее большинство ожидает более серьезной рецессии, чем это было в 2009 году, когда экономика страны снизилась более чем на 5%.