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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:18Заразились
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МВФ получил запросы об экстренном финансировании от 103 стран

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) получил запросы о предоставлении экстренной финансовой помощи от 103 стран, и исполнительный совет фонда рассмотрит около половины этих запросов к концу текущего месяца, сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

В этом году 170 стран столкнутся со снижением доходов на душу населения, отмечает Георгиева в блоге на сайте МВФ. При этом несколько месяцев назад фонд прогнозировал, что 160 экономик мира зафиксируют рост этого показателя.

МВФ сообщил в начале текущего месяца, что пандемия коронавируса, степень последствий которой пока еще до конца не ясна, уже поставила мировую экономику на грань самого масштабного кризиса почти за столетие.

На прошлой неделе фонд опубликовал обзор мировой экономики (World Economic Outlook: The Great Lockdown), согласно которому мировая экономика в 2020 году упадет на 3%. Снижение экономики в результате ситуации с коронавирусом и предпринимаемых странами мер по сдерживанию его распространения ждет в этом году очень многие государства, отмечалось в обзоре.

По словам Георгиевой, правительства стран по всему миру приняли беспрецедентные меры для борьбы с пандемией коронавируса. Бюджетные меры на текущий момент в целом составляют около $8 трлн, при этом центробанки пошли на масштабные, а в некоторых случаях - неограниченные - вливания ликвидности.

В марте Георгиева сообщила, что МВФ готов мобилизовать $1 трлн на кредиты для оказания помощи странам в борьбе с коронавирусом.

МВФ

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