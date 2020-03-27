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Украина договорилась с МВФ об увеличении помощи

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Украина договорилась с Международным валютным фондом об увеличении размера новой программы с $5,5 млрд до $8 млрд, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

"Сейчас мы договорились об увеличении программы... Что касается Международного валютного фонда, сейчас мы как минимум можем получить увеличение программы до 8 миллиардов долларов США", - заявил Зеленский журналистам после заседания фракции "Слуга народа" в пятницу вечером в Киеве.

По словам президента, переговоры с МВФ ведутся каждый день.

Украина МВФ

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