Украина договорилась с МВФ об увеличении помощи

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Украина договорилась с Международным валютным фондом об увеличении размера новой программы с $5,5 млрд до $8 млрд, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

"Сейчас мы договорились об увеличении программы... Что касается Международного валютного фонда, сейчас мы как минимум можем получить увеличение программы до 8 миллиардов долларов США", - заявил Зеленский журналистам после заседания фракции "Слуга народа" в пятницу вечером в Киеве.

По словам президента, переговоры с МВФ ведутся каждый день.