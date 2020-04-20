Саудовская Аравия в феврале незначительно изменила добычу и экспорт нефти

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в феврале увеличила добычу нефти на 0,4%, при этом сократив экспорт на 0,2%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспорта уменьшился до 7,278 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,294 млн б/с в январе. При этом показатель вырос на 4,3% относительно февраля 2019 года.

Добыча нефти Саудовской Аравией в позапрошлом месяце увеличилась до 9,784 млн б/с с 9,748 млн б/с в январе, свидетельствуют данные JODI. Между тем в годовом выражении показатель упал на 3,5%.

Добыча нефти в Венесуэле в позапрошлом месяце опустилась до 865 тыс. б/с с 882 тыс. б/с в январе. Годом ранее показатель составлял 1,432 млн б/с.

Согласно предварительным оценкам JODI, в феврале США увеличили добычу нефти на 2,2% - до 13,024 млн б/с по сравнению с 12,744 млн б/с месяцем ранее. При этом за год показатель подскочил на 11,6%.

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составил 3,595 млн б/с против 3,251 млн б/с в январе и 2,990 млн б/с в феврале 2019 года.