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"Ъ" рассказал о новой финансовой модели ВСМ Москва-Петербург

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Для строительства высокоскоростной магистрали Москва - Петербург требуется 750 млрд рублей государственной поддержки, сообщает газета "Коммерсантъ".

Финансовая модель, уточняет "Ъ", включает капитальный грант на 200 млрд рублей, заем из ФНБ в размере 380 млрд рублей и субсидируемый кредит ВЭБ в размере 170 млрд рублей.

Капитальный грант освоят в два года: 140 и 60 млрд рублей в 2023-м и 2024-м гг.

Заем предполагается получить по ставке ИПЦ+1% (средняя ставка составляет 5% - "Ъ"), однако с этим могут возникнуть проблемы, отмечает собеседник газеты, так как новый подход ФНБ предполагает среднюю ставку 6,6%-6,7%, что делает модель несбалансированной.

Оставшиеся 170 млрд рублей авторы модели рассчитывают получить от ВЭБ по ставке ИПЦ+5% на срок 17 лет с льготным периодом в пять лет. В ВЭБ сообщили "Ъ", что переговоры на эту тему не ведутся.

По словам собеседника "Ъ", 192 млрд рублей проект ВСМ получит от РЖД, а еще 200 - от других инвесторов. Ранее рассматривалось участие консорциума "Немецкая инициатива", участниками которого являются Siemens, Deutsche Bahn, Deutsche Bank и др. Как рассказали "Ъ", переговоры до сих пор ведутся, в том числе с международными партнерами. 436 млрд предоставят российские и международные банки, еще на 125 млрд выпустят облигационный заем.

Согласно планам, ВСМ будут строить с 2020 года до конца 2026 года. Ранее в проект входила магистраль до Казани, однако от нее впоследствии отказались из-за высокой стоимости.

Правительство РФ ВСМ Москва Санкт-Петербург

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