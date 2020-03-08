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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

Хуснуллин объяснил решение отложить проект ВСМ Москва-Казань высокой стоимостью

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань отложен из-за большой финансовой емкости объекта, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Пока этот вопрос отложили, так как он имеет большую финансовую емкость, и пока не подтвержден пассажиропоток", - сказал Хуснуллин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

При этом он подтвердил, что строительство автомобильной дороги Москва-Казань "будет обязательно", в настоящее время по ней разрабатывается градостроительная и проектная документация.

В последние несколько лет активно прорабатывался вариант строительства ВСМ Москва - Казань с возможностью продления на Урал и создания на ее основе транзитной магистрали между Европой и Китаем. Предполагалось, что строительные работы могут начаться в 2019 году - с участка Железнодорожный (Подмосковье) - Гороховец (Владимирская область). Однако в 2018 г. вновь был реанимирован проект строительства высокоскоростной линии Москва - Санкт-Петербург.

В апреле Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Проектирование этого участка может занять три года, говорил в сентябре заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев.

Марат Хуснуллин Москва Казань

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