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Цена газа на споте в Великобритании упала ниже $50 и стала дешевле, чем в РФ

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Новая неделя коронавирусного кризиса открыла Европе новые минимальные уровни цен на газ. Сильнее всего газ подешевел в Великобритании.

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Цена с поставкой во вторник на британском хабе National Balancing Point упала до $48,5 за тысячу кубометров, а на вторник - $45,65 (на прошлой неделе цена держалась на уровне $62,5). Это уже ниже (без каких-либо поправок на транспорт и экспортные пошлины) цены газа в России ($64 в западных областях страны).

Пять лет назад в Великобритании было остановлено главное подземное хранилище Rough, и теперь оно не в состоянии адсорбировать излишнее предложение голубого топлива. Кроме того, на терминалы королевства продолжает поступать сжиженный природный газ: за первые 19 дней апреля поставки СПГ в страну выросли на 5%.

На главной спотовой площадке Европы - голландской TTF - газ с поставкой во вторник стоит уже $69,4 за тысячу кубов по сравнению со средней ценой $76 на прошлой неделе.

Великобритания газ

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