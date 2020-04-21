Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:14Заразились
на 21.04В России 52 763+5 642В мире 2 472 259+70 880

Греф заявил, что негативный эффект от налога на доходы по крупным вкладам превысит его плюсы

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Негативный эффект от введения в РФ налога на доходы по крупным вкладам превысит плюсы этого налога, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Я не большой любитель налогов вообще. Я не считаю, что налоги должны расти. И, если вы спрашиваете мою точку зрения, я бы не вводил такой налог. Я считаю, что проблема его администрирования и негативного эффекта превышают потенциальный плюс от сбора этого налога", - сказал Греф в видеоинтервью главе думского комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову.

ЭкономикаГреф назвал невозможными изъятие или "заморозку" вкладов россиянГреф назвал невозможными изъятие или "заморозку" вкладов россиянЧитать подробнее

В то же время глава Сбербанка напомнил о международном опыте, поскольку в большинстве стран такой налог есть. "Поэтому те, кто вводили такой налог, они ссылались на международный опыт. Я еще раз говорю, что я бы в этот момент времени такой налог не вводил", - сказал Греф.

25 марта президент РФ Владимир Путин предложил обложить проценты по банковским вкладам россиян свыше 1 млн рублей налогом на процентный доход в 13%. Позднее правила налогообложения были уточнены. Госдума 31 марта приняла закон, который вводит для граждан налог на процентный доход с крупных вкладов. Как следует из закона, при расчете налога на процентный доход по вкладам в размере 13% годовых будут учитываться все вклады налогоплательщика, облагаться будет сумма дохода по ним, превышающая определенный уровень, который при текущем уровне ключевой ставки составляет 60-62,5 тыс. рублей.

Герман Греф Сбербанк

Новости по теме

Новости
Экономический кризис

Серьезного падения цен на бензин в России ждать не стоит. Обзор

Серьезного падения цен на бензин в России ждать не стоит. Обзор
Экономический кризис

Минкомсвязи сформировало список из 79 системообразующих компаний отрасли

Минкомсвязи сформировало список из 79 системообразующих компаний отрасли

Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с начала апреля на фоне обвала нефти и рубля

Brent потеряла в цене почти 19%

У американских ритейлеров скопились весенние коллекции на десятки миллиардов долларов

У американских ритейлеров скопились весенние коллекции на десятки миллиардов долларов

Греф назвал невозможными изъятие или "заморозку" вкладов россиян

Греф назвал невозможными изъятие или "заморозку" вкладов россиян

Греф увязал продолжительность экономического кризиса с разработкой вакцины от COVID-19

Индекс РТС упал до минимума с начала апреля на фоне обвала нефти и рубля

Индекс РТС упал до минимума с начала апреля на фоне обвала нефти и рубля

Песков призвал не придавать обвалу майских фьючерсов на WTI апокалиптическую окраску

Экономический кризис

Цена нефти Brent опустилась ниже $20 за баррель впервые с февраля 2002 года

Цена нефти Brent опустилась ниже $20 за баррель впервые с февраля 2002 года
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');