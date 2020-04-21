Греф заявил, что негативный эффект от налога на доходы по крупным вкладам превысит его плюсы

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Негативный эффект от введения в РФ налога на доходы по крупным вкладам превысит плюсы этого налога, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Я не большой любитель налогов вообще. Я не считаю, что налоги должны расти. И, если вы спрашиваете мою точку зрения, я бы не вводил такой налог. Я считаю, что проблема его администрирования и негативного эффекта превышают потенциальный плюс от сбора этого налога", - сказал Греф в видеоинтервью главе думского комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову.

В то же время глава Сбербанка напомнил о международном опыте, поскольку в большинстве стран такой налог есть. "Поэтому те, кто вводили такой налог, они ссылались на международный опыт. Я еще раз говорю, что я бы в этот момент времени такой налог не вводил", - сказал Греф.

25 марта президент РФ Владимир Путин предложил обложить проценты по банковским вкладам россиян свыше 1 млн рублей налогом на процентный доход в 13%. Позднее правила налогообложения были уточнены. Госдума 31 марта приняла закон, который вводит для граждан налог на процентный доход с крупных вкладов. Как следует из закона, при расчете налога на процентный доход по вкладам в размере 13% годовых будут учитываться все вклады налогоплательщика, облагаться будет сумма дохода по ним, превышающая определенный уровень, который при текущем уровне ключевой ставки составляет 60-62,5 тыс. рублей.